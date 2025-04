Paca la Piraña protagonitza el tercer 'Diàleg trans' a Lleida

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Cafè del Teatre de Lleida acollirà aquesta tarda, a partir de les 18.00 hores, la tercera edició del cicle 'Diàleg trans: Ser trans ahir, ser trans avui', un esdeveniment que comptarà amb la participació destacada de Paca la Piraña, coneguda artista i activista pels drets de les persones trans. L'activitat, de caràcter gratuït, reunirà també a Silvia Sicore i Gorka López, que compartiran experiències i reflexions sobre la realitat del col·lectiu trans al llarg del temps.

La jornada, organitzada per l'Ajuntament de Lleida, tindrà lloc a les instal·lacions del Cafè ubicat al carrer Roca Labrador, número 2, i inclourà, a més del diàleg entre els participants, una actuació musical a càrrec de María Espetek. Els assistents podran gaudir d'una trobada que pretén visibilitzar i normalitzar les vivències de les persones trans, tant des d'una perspectiva històrica com actual, establint ponts entre diferents generacions i experiències. Per a més informació sobre aquest i altres esdeveniments culturals, els interessats poden consultar la pàgina web municipal www.cultura.paeria.cat.

Qui és Paca la Piraña, l'artista i activista trans

Francisca Aronsson, més coneguda com Paca la Piraña, s'ha convertit en un referent mediàtic i cultural per a la comunitat LGTBIQ+. Nascuda a Madrid al barri de Vallecas, aquesta artista trans va viure la transició espanyola i els anys de la 'Movida madrileña', època en què va començar a forjar-se un nom dins del món de l'espectacle i l'activisme. La seva popularitat es va disparar després de la seva participació en la sèrie 'Veneno', on va interpretar-se a si mateixa com a amiga de la protagonista Cristina Ortiz.

Al llarg dels anys, Paca ha esdevingut una veu fonamental per entendre les lluites del col·lectiu trans a Espanya, especialment per aquelles persones que van viure la repressió durant el franquisme i la posterior transició democràtica. La seva presència al 'Diàleg trans' de Lleida representa una oportunitat única per conèixer de primera mà les experiències d'una persona que ha viscut en pròpia pell l'evolució dels drets i el reconeixement social de les persones trans a l'Estat espanyol.

El format dels 'Diàlegs trans' a Lleida

Aquest cicle de diàlegs, que arriba ja a la tercera edició, s'ha consolidat com un espai de reflexió i intercanvi d'experiències entre diferents generacions de persones trans. L'estructura de l'acte combina el format col·loqui amb intervencions artístiques, creant així un ambient distès on es poden abordar temes com la discriminació, els avenços legislatius, les vivències personals i els reptes de futur.