Aquests són els bitllets de 50 euros que el Banc d’Espanya retirarà a partir d’abril

Els bitllets de 50 euros són, sens dubte, els més utilitzats, ja que el seu valor intermedi els fa ideals per conservar a la cartera i realitzar compres petites. Per aquest mateix motiu, juntament amb els de 20 euros, són els més falsificats i, per afegiment, els més susceptibles al sistema antirobatori, un mecanisme que ha portat al Banc d’Espanya a ordenar-ne la retirada a partir d’aquest mes d’abril.

El sistema de seguretat antirobatori és un mecanisme instal·lat als transports de diners i caixers automàtics per inutilitzar físicament els diners si detecten intents de robatori. El mètode és senzill: el caixer allibera una tinta que taca el bitllet de manera irreversible, fent que quedi inhabilitat o invàlid en futures transaccions. Aquest sistema no vol dir que el bitllet sigui fals però, de tota manera, les autoritats monetàries han ordenat la retirada per evitar possibles fraus.

Aquesta mesura arriba just abans de l’inici de la temporada d’estiu, quan l’increment del turisme fa augmentar l’ús d’efectiu i, conseqüentment, creix el risc de rebre bitllets en mal estat o falsos.

Què cal fer amb els bitllets de 50 euros sense validesa?

Ha quedat clar que aquests bitllets tacats no s’han d’utilitzar per a pagaments ni compres de cap tipus, ni tan sols en intercanvis personals. Això és important perquè els diners afectats no seran reemborsats de manera immediata, excepte en casos on l’afectat és víctima directa d’un veritable robatori i disposa de les proves pertinents per demostrar-ho.

En aquest context, és indispensable revisar amb detall els bitllets en efectiu que rebem de manera informal, ja que aquestes marques de tinta poden no ser fàcils de detectar o es poden passar per alt pensant que és una simple taca. Si heu rebut un d’aquests bitllets, amb tons blavosos o violetes, podeu anar a la vostra entitat bancària perquè li facin l’anàlisi respectiva i així, sol·licitar un canvi en cas que sigui pertinent.

El sistema antirobatori dels bitllets de 50 euros

El sistema antirobatori utilitzat als bitllets d’euro és una tecnologia avançada dissenyada per protegir els diners en efectiu durant el seu transport i emmagatzematge. Quan s’activa, allibera una tinta especial que penetra en les fibres del paper moneda, deixant marques característiques que són difícils d’eliminar. Aquestes taques solen ser de color blau o violeta i afecten tant l’aspecte com la textura del bitllet.

Les entitats financeres i els comerços estan capacitats per identificar aquests bitllets tacats i rebutjar-los com a mitjà de pagament. Els experts recomanen que, en cas de dubte sobre la validesa d’un bitllet, es consulti amb el banc abans d’acceptar-lo en una transacció comercial.

La disminució de l’ús de diners en efectiu a Europa

Encara que, segons l’últim informe del Banc d’Espanya, la majoria dels ciutadans continua utilitzant bitllets i monedes com a forma principal de pagament, la realitat és que tot sembla indicar que es tracta d’una tendència a la baixa. L’adopció de targetes de crèdit i dèbit, així com d’aplicacions de pagament mòbil (com Apple Pay, Google Pay i altres plataformes de pagament instantani), ha fet que moltes persones optin per deixar els diners en efectiu de banda.

De fet, a diversos països, els governs han promogut la digitalització de pagaments per reduir l’evasió fiscal i el treball no declarat. Alguns països, com Suècia, han estat empenyent activament cap a una societat sense efectiu, on la majoria de les transaccions es realitzen electrònicament.

Com identificar un bitllet de 50 euros autèntic?

Davant de l’augment de falsificacions i la retirada dels bitllets tacats, és important conèixer les característiques de seguretat dels bitllets de 50 euros autèntics. Aquests incorporen diversos elements de seguretat, com marques d’aigua, fils de seguretat, impressions en relleu i tintes que canvien de color segons l’angle de visió.

El Banco Central Europeo recomana utilitzar el mètode "tocar, mirar i girar" per comprovar l’autenticitat dels bitllets. En tocar-los, es pot apreciar la textura especial del paper i les impressions en relleu; en mirar-los a contrallum, poden observar-se la marca d’aigua i el fil de seguretat; i en girar-los, es poden detectar els elements que canvien de color i les imatges hologràfiques.

Què passa amb els estalvis en efectiu?

Moltes persones encara prefereixen guardar part dels seus estalvis en efectiu, sovint en bitllets de valor mitjà com els de 50 euros. Davant de la retirada dels bitllets tacats, els experts financers recomanen revisar regularment l’estat dels bitllets guardats i, si és possible, optar per mètodes d’estalvi més segurs, com dipòsits bancaris o altres productes financers.

El Banc d’Espanya recorda que, encara que l’efectiu continua sent legal i vàlid per a qualsevol transacció, la seua conservació en condicions inadequades pot deteriorar-lo i dificultar l’acceptació. A més, guarda grans quantitats d’efectiu a casa comporta riscos de seguretat que cal tenir en compte.

Quins són els bitllets més segurs actualment?

El Banco Central Europeo ha anat millorant les mesures de seguretat dels bitllets d’euro amb cada nova sèrie. Actualment, la sèrie "Europa" ofereix les millors garanties contra les falsificacions. Els bitllets de 50 euros d’aquesta sèrie, introduïts l’any 2017, compten amb elements de seguretat avançats, com una finestra amb retrat a l’holograma i números de color maragda que canvien de color en moure el bitllet.

Tot i així, cap bitllet no és completament immune a les falsificacions, per la qual cosa sempre és recomanable estar atent a les característiques de seguretat i consultar amb professionals en cas de dubte sobre l’autenticitat d’un bitllet.