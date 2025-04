Identitat de gènere, a debat

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

“Com a societat estem avançant i, malgrat que sigui molt lentament, anem aconseguint coses a poc a poc”, va assegurar ahir Paca La Piraña, dona trans i actriu reconeguda per interpretar-se a si mateixa a la sèrie de Los Javis La Veneno, ahir durant l’acte reivindicatiu del Dia Internacional de la Visibilitat Transsexual a Lleida. El Cafè del Teatre es va omplir a vessar de públic amb motiu de l’acte institucional de la Paeria i el tercer Diàleg Trans. Sota el títol Identitats en el temps: Històries de resistència i orgull, el debat va estar protagonitzat per Paca La Piraña, Carla Rosell, dona trans de Torrelameu, estudiant i fotògrafa; i Gorka López, home trans d’Aitona, historiador i tècnic del Servei d’Atenció Integral de la Generalitat. Durant la seua intervenció, López va assegurar que “mentre no puguem garantir els drets de les persones trans en tots els aspectes de la seua vida, serà necessari reivindicar un dia com aquest”. Per la seua part, Rosell va compartir la seua experiència com a noia translesbiana: “Vull poder fer una vida normal i corrent, que el meu futur fill o filla no tingui problemes perquè la seua mare és trans”, va explicar. Al llarg de la taula redona, els tres ponents van coincidir que el més significatiu de la lluita “és que no ens quedem estancats”. Entre altres qüestions, van abordar la postura de l’extrema dreta pel que fa a drets humans, el feminisme transexcloent, la transfòbia i la violència sistemàtica que pateixen les persones del col·lectiu. L’acte també va incloure l’actuació musical de la drag-queen Maria Espetek.