Lleida guanyaria més de 15.500 llars en els propers deu anys

Les comarques lleidatanes guanyarien 15.512 llars durant els propers 10 anys i se situaria en les 189.875 el 2034, segons les tendències demogràfiques de l’escenari mitjà de les Projeccions de Llars publicades ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Les llars unipersonals serien les que més augmentarien per representar el 28% fins a un total de 53.324 (+13%).

L’increment més elevat d’aquest tipus de llars correspondria a les persones de 60 anys o més, que passaran a representar del 51% al 55% en deu anys del total de persones que viuen soles. En el cas de les llars unipersonals de lleidatans de 80 anys o més, aquests augmentaran un 23,4% en la pròxima dècada, segons les projeccions de l’Idescat.

El 2034, el nombre de llars seria superior a l’actual a totes les comarques lleidatanes i Aran, però en algunes el creixement superaria la mitjana catalana del 8,3%, com l’Urgell (+12,7%), la Segarra (+11,9%), Aran (+9,9%), el Segrià (+9,7%), el Pla d’Urgell (+8,6%) i el Pallars Sobirà (+8,5%). Mentre que l’Alta Ribagorça (+7,7%), la Noguera (+7%), el Pallars Jussà (+6,2%), el Solsonès (+4,5%) i l’Alt Urgell (+3,5%) i les Garrigues (+3,5%) estan per sota. En el cas de les llars unipersonals de persones de 60 anys o més, els increments més grans es registrarien, segons l’Idescat, a la Segarra, amb un 33,5% més, seguida d’Aran, amb un 29,9%, i el Pla d’Urgell, amb un augment del 28%. Les projeccions estimen un creixement de les llars formades per quatre persones de només el 2% a les comarques lleidatanes mentre que els de dos persones pujaran un 11% fins als 53.038, però en la pròxima dècada seran inferiors a les unipersonals.