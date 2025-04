Temps per Setmana Santa 2025: augmenta la probabilitat de borrasques

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els experts de Meteored, Samuel Biener, José Miguel Viñas i Francisco Martín, han presentat avui la seua primera previsió meteorològica per a la Setmana Santa 2025, que apunta a un període marcat per la inestabilitat atmosfèrica i una probabilitat més elevada de borrasques a Espanya. El model europeu de referència continua afinant el seu pronòstic per a mitjans d’abril, suggerint precipitacions per sobre de la mitjana i temperatures dins dels valors normals per a l’època.

Encara que aquestes tendències mantenen encara un elevat grau d’incertesa, segons ha explicat el climatòleg Samuel Biener durant el webinar, s’emmarquen en un context global caracteritzat per temperatures rècord tant a terra com en oceans. Aquest escalfament proporciona a l’atmosfera un extra d’energia que es tradueix en fenòmens meteorològics més intensos, incloent pluges i tempestes de més virulència.

Els meteoròlegs José Miguel Viñas i Francisco Martín han analitzat també els fenòmens que ens haurien de preocupar no només en aquesta Setmana Santa, sinó en les venidores, en vista dels últims estudis científics sobre canvi climàtic i els seus efectes en els patrons meteorològics.

L’impacte de l’escalfament global en els fenòmens meteorològics primaverals

José Miguel Viñas, expert de Meteored, ha destacat com l’escalfament global està intensificant els fenòmens meteorològics extrems al llarg de tot l’any, sense excloure la primavera. Segons dades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la temperatura global ha augmentat entre 1,3 i 1,4 ºC des del període 1850-1900, amb una anomalia de +1,6 ºC el 2024 que va suposar un rècord històric.

"Els últims deu anys han estat els més càlids registrats i la calor oceànica, igualment en màxims històrics, aporta més vapor i energia a l’atmosfera, enfortint tempestes i alterant la circulació atmosfèrica", ha explicat Viñas. Aquesta nova realitat climàtica implica que les prediccions per a Setmana Santa ja no només se centren en la possibilitat de pluja, sinó en l’increment d’avisos per temps extrem, com les recents inundacions provocades per trens de borrasques.

Condicions actuals i les seues implicacions per a la primavera

Francisco Martín, també de Meteored, ha analitzat la situació hidrològica actual després d’un març excepcionalment plujós a Espanya. "Les intenses pluges de març han alleujat les sequeres, omplert embassaments i provocat inundacions, amb pèrdues humanes i econòmiques," ha assenyalat. Martín adverteix que els terres saturats i el desglaç primaveral podrien agreujar la situació si arriben noves precipitacions intenses acompanyades d’altes temperatures.

L’expert pronostica que el 2025 serà un any molt càlid, amb altes probabilitats de convertir-se en el més càlid mai registrat, el que mantindrà elevades les temperatures dels mars i afavorirà més episodis de pluges intenses. A més, el creixement accelerat de la vegetació a causa d’aquestes condicions augmentarà els problemes d’al·lèrgies i el risc d’incendis de cara a l’estiu.

Un factor addicional a considerar és l’escalfament sobtat estratosfèric ja produït a l’Àrtic, que podria alterar el corrent en raig i portar dies hivernals a Amèrica del Nord i Euràsia el ple abril. Per a Espanya, això podria traduir-se en l’arribada de noves borrasques i masses d’aire fred en dates properes a la Setmana Santa.

Primera previsió específica per a la Setmana Santa 2025

Samuel Biener ha contextualitzat les dates de la pròxima Setmana Santa, els dies centrals de la qual cauran a mitjans d’abril de 2025. "En aquest període, el raig polar tendeix a formar ondulacions que generen un temps molt variable, amb alternança d’anticiclons i ratxes d’aire fred", ha explicat. Les temperatures en aquestes dates solen permetre l’ús de màniga curta al sud durant les hores centrals del dia, encara que les nits continuen sent fresques, especialment a l’interior peninsular.

A falta d’una setmana i mitja per al Diumenge de Ramos, el Centre Europeu de Predicció preveu una cresta anticiclònica atlàntica amb possibles ratxes d’aire fred a prop de la península ibèrica. Aquesta configuració podria donar pas posteriorment a un bloqueig anticiclònic i a l’arribada de successives borrasques.

Quant a les temperatures, els models indiquen que es mantindrien dins dels valors mitjans habituals del 14 al 20 d’abril, amb lleugeres anomalies fredes al sud de la península i registres una mica més elevats als arxipèlags balear i canari.

Biener reconeix que predir amb exactitud les pluges durant la primavera resulta especialment complicat, i les tendències actuals tenen una fiabilitat relativament baixa. No obstant, tots els indicadors apunten a una atmosfera dinàmica per a mitjans d’abril, amb borrasques en constant moviment que podrien portar precipitacions a diferents zones d’Espanya.

"Els últims mapes suggereixen que les pluges podrien estar lleugerament per sobre de la mitjana entre el 14 i el 20 d’abril tant a la Península com als arxipèlags", ha indicat l’expert, encara que matisa que això no significa necessàriament que vagi a ploure tots els dies. Després d’un març extraordinàriament plujós, l’abril podria mantenir un patró de temps variable i inestable, la qual cosa podria afectar la celebració d’alguns actes de Setmana Santa a l’aire lliure.

Atès l’elevat grau d’incertesa que encara persisteix en aquest tipus de prediccions a mitjà termini, els experts de Meteored recomanen seguir amb atenció les actualitzacions meteorològiques que s’aniran oferint en els propers dies, a mesura que la fiabilitat dels models augmenti amb la disminució de l’horitzó temporal.

Quines zones d’Espanya podrien veure’s més afectades per les pluges?

Encara que és prematur establir patrons detallats de precipitació per a mitjans d’abril, les tendències actuals apunten que el vessant atlàntic de la península (Galícia, oest de Castella i Lleó, Extremadura i Andalusia occidental) podria ser el més exposat a l’arribada de sistemes frontals. El litoral cantàbric també podria registrar precipitacions freqüents, mentre que les àrees mediterrànies tindrien un comportament més irregular, amb possibilitat de xàfecs tempestuosos però també períodes secs.

En qualsevol cas, atesa la naturalesa canviant de l’atmosfera primaveral i la influència creixent del canvi climàtic, serà fonamental seguir les actualitzacions dels serveis meteorològics a mesura que s’aproximin les dates assenyalades per obtenir pronòstics més precisos i fiables.