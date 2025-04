L'herba que es pot recol·lectar a Lleida i és un bon remei casolà contra l'al·lèrgia

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L'ortiga s'ha consolidat com una de les alternatives naturals més efectives per combatre els símptomes al·lèrgics, especialment durant els mesos primaverals i estivals. Aquesta planta, abundant a la demarcació de Lleida, creix espontàniament en zones humides, marges de camins i terrenys nitrogenats com l'entrada dels corrals. La seva capacitat per actuar com a antihistamínic natural ha despertat l'interès tant dels experts en medicina tradicional com de persones que busquen solucions menys agressives per a les seves al·lèrgies estacionals.

Els símptomes de l'al·lèrgia, que afecten un percentatge creixent de la població catalana, inclouen congestió nasal, irritació ocular, esternuts i, en alguns casos, problemes respiratoris més greus. L'ortiga, gràcies a les seves propietats antiinflamatòries i la seva capacitat per inhibir l'alliberament d'histamina, s'ha convertit en un recurs accessible i econòmic per a molts lleidatans que conviuen amb aquestes afeccions.

Com identificar i recol·lectar l'ortiga de manera segura

L'Urtica dioica, nom científic de l'ortiga comuna, és fàcilment identificable pels seus pels urticants i les seves fulles dentades de color verd intens. Es troba principalment en altituds que oscil·len entre el nivell del mar i els 800 metres, condicions que la fan especialment abundant a la plana de Lleida i les zones prepirinenca i pirenaica.

Tot i que aquesta planta es pot trobar durant tot l'any, els experts recomanen la seva recol·lecció entre maig i agost, període en què les seves propietats medicinals són més potents. Per evitar les conegudes irritacions cutànies que provoquen els seus pels urticants, cal utilitzar guants protectors durant la recol·lecció i manipulació.

"És important seleccionar només les parts més joves i sanes de la planta", expliquen els herbolaris locals, "ja que són les que contenen una major concentració de principis actius beneficiosos per combatre l'al·lèrgia".

Propietats antihistamíniques de l'ortiga

La popularitat de l'ortiga com a remei antial·lèrgic no és fruit de l'atzar ni de la tradició popular sense fonament. Estudis científics han demostrat que aquesta planta conté compostos que ajuden a estabilitzar els mastòcits, cèl·lules del sistema immunitari responsables d'alliberar histamina durant les reaccions al·lèrgiques.

El consum regular d'infusions d'ortiga contribueix a reduir la presència d'al·lèrgens a les vies respiratòries i alleujar la congestió nasal. A més, les seves propietats diürètiques ajuden a eliminar toxines de l'organisme, proporcionant un efecte depuratiu que complementa la seva acció antihistamínica.

La manera més comuna de consumir-la és en forma de te o infusió, tot i que també existeixen preparats farmacèutics com càpsules, tintures o extractes que faciliten el seu consum regular.

Altres remeis naturals

A més de l'ortiga, existeixen altres productes naturals amb propietats antihistamíniques que poden complementar el tractament de les al·lèrgies estacionals:

Te verd: Gràcies al seu alt contingut en quercetina i catequines, actua com un potent antioxidant i disminueix l'alliberament d'histamina. El seu consum diari pot ajudar a reduir la intensitat dels símptomes al·lèrgics.

Alfals: Consumit en infusió, resulta especialment efectiu per alleujar la irritació ocular i l'excés de mucositat nasal, dos dels símptomes més molestos durant els episodis al·lèrgics.

Farigola: Rica en vitamina C i flavonoides, ajuda a estabilitzar els mastòcits i posseeix propietats antimicrobianes que poden prevenir complicacions respiratòries secundàries.

Cúrcuma: El seu component actiu, la curcumina, té potents efectes antiinflamatoris i inhibeix l'activació dels mastòcits, reduint així la intensitat de la resposta al·lèrgica.

Gingebre: Àmpliament conegut pels seus efectes antiinflamatoris, també ha demostrat ser útil contra les reaccions al·lèrgiques gràcies a la seva capacitat per modular el sistema immunitari.

Ceba: Funciona com un prebiòtic natural que contribueix a reduir els nivells d'histamina i regular el sistema immunitari, especialment quan es consumeix crua.

Iogurt natural: Els probiòtics que conté, especialment lactobacillus i bifidus, reforcen la flora intestinal i ajuden a reduir els símptomes de l'al·lèrgia a través de la modulació de la resposta immunitària.

Quan l'ortiga es converteix en opció terapèutica

L'increment de les al·lèrgies estacionals a Catalunya, especialment a la zona de Lleida on els nivells de pol·len poden ser elevats durant la primavera, ha portat moltes persones a buscar alternatives als antihistamínics convencionals. L'ortiga, amb el seu perfil de seguretat favorable i la seva accessibilitat, s'ha guanyat un lloc destacat entre aquestes opcions.

Cal tenir present, però, que tot i els seus beneficis, l'ortiga no substitueix el tractament mèdic en casos d'al·lèrgia severa o reaccions anafilàctiques. Els especialistes recomanen consultar sempre amb un professional sanitari abans d'iniciar qualsevol tractament alternatiu, especialment en persones amb problemes de salut preexistents o que prenen medicació habitual.

Quina és la millor manera de preparar l'ortiga per combatre l'al·lèrgia?

Per aprofitar al màxim les propietats antial·lèrgiques de l'ortiga, els experts recomanen la preparació d'una infusió amb 1-2 culleradetes de fulles seques per tassa d'aigua. Cal deixar reposar durant uns 10 minuts abans de colar i consumir. L'ideal és prendre 2-3 tasses diàries durant els períodes de major intensitat al·lèrgica.

Alguns herbolaris de Lleida també ofereixen preparats mixtos que combinen l'ortiga amb altres plantes complementàries com la farigola o el plantatge, potenciant així el seu efecte antihistamínic i antiinflamatori.

Existeixen contraindicacions en l'ús de l'ortiga?

Tot i ser generalment segura per a la majoria de les persones, l'ortiga pot interactuar amb alguns medicaments, especialment anticoagulants, antihipertensius i hipoglucemiants. També es desaconsella el seu ús durant l'embaràs i la lactància sense supervisió mèdica.

A més, algunes persones poden experimentar lleugers efectes secundaris com molèsties digestives o reaccions cutànies. En aquests casos, es recomana suspendre el seu ús i consultar amb un professional sanitari.