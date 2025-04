El nou DNI digital està disponible des d’avui: guia completa per tenir-lo al teu mòbil

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

La revolució en la identificació personal ha arribat a Espanya. Des de les 8:00 hores d’aquest dimecres, tots els ciutadans espanyols poden obtenir el seu DNI en format digital a través de l’aplicació MiDNI, impulsada per la Policia Nacional. Aquesta innovació, que ha quedat regulada mitjançant un reial decret publicat avui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), permet per primera vegada acreditar la identitat mitjançant un telèfon mòbil en diversos tràmits presencials, des de firmes davant de notari fins contractes d’arrendament.

El projecte, desenvolupat per la Policia Nacional en col·laboració amb la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, suposa una modernització significativa en els serveis de documentació ciutadana. Segons fonts policials, aquest avenç representa "un salt qualitatiu" en el projecte d’identitat digital, convertint gratuïtament qualsevol smartphone en un suport d’identitat "fefaent" i "indubtable". Les autoritats han subratllat que, a partir de 2026, el DNI digital constituirà "un nou dret" per a tots els espanyols, encara que sempre com a complement al document físic tradicional, que continuarà sent obligatori renovar quan caduqui.

L’aplicació ja està disponible per a descàrrega i permet als usuaris elegir quina informació personal mostrar segons el tràmit que vagin a realitzar, la qual cosa suposa un important avenç en matèria de privacitat.

Requisits i procés per obtenir el DNI digital

Per aconseguir aquest nou document digital, els ciutadans han de complir una sèrie de requisits previs. El fonamental és disposar d’un DNI físic amb certificat electrònic en vigor, és a dir, comptar amb les claus de verificació actives. Aquest pas resulta imprescindible per realitzar el registre inicial, que vincularà de forma inequívoca la identitat del ciutadà a un número de telèfon mòbil específic.

El registre pot completar-se a través de tres vies diferents: mitjançant el web oficial www.midni.gob.es, als Llocs d’Actualització de Documentació (PAD) ubicats en comissaries i ajuntaments, o presencialment en qualsevol de les 290 Unitats de Documentació de la Policia Nacional distribuïdes per tot el territori espanyol.

Una vegada finalitzat aquest tràmit previ, l’usuari ja pot descarregar l’aplicació MiDNI, l’única plataforma oficial amb suport legal que impedeix la manipulació o falsificació de les dades personals. Durant el procés d’alta, el sistema verifica que el DNI està correctament associat a aquest número de telèfon mitjançant codis d’un sol ús que el ciutadà ha d’utilitzar per completar la vinculació. Un aspecte important a tenir en compte és que només es permet associar un únic DNI a cada número de telèfon mòbil.

Si l’usuari canvia de terminal, haurà de repetir tant el registre com la descàrrega de l’aplicació al nou dispositiu. Així mateix, en cas d’extraviament, pèrdua o sostracció del document físic, la informació digital deixarà d’estar disponible una vegada s’hagi presentat la corresponent denúncia.

Funcionament i nivells d’informació del DNI digital

Contràriament al que molts podrien pensar, l’aplicació MiDNI no mostra a la pantalla del mòbil una imatge del document físic, sinó que genera un codi QR temporal. El més innovador del sistema és que permet al ciutadà seleccionar quines dades personals desitja compartir segons la situació, incrementant així el seu control sobre la privacitat.

L’aplicació ofereix tres modalitats d’identificació:

DNI edat: mostra únicament la fotografia, el nom i confirma si el titular és major d’edat, sense revelar la data exacta de naixement.

DNI simple: inclou la fotografia, nom complet, cognoms, sexe i validesa del document.

DNI complet: proporciona totes les dades que figuren al document físic tradicional.

Una vegada seleccionat el nivell d’informació desitjat, l’aplicació genera automàticament un codi QR que roman visible a la pantalla durant exactament 60 segons. Transcorregut aquest breu període, el codi perd la seua validesa, sent necessari generar-ne un de nou per a cada ocasió. Aquest sistema, desenvolupat íntegrament per la Policia Nacional, garanteix l’autenticitat de les dades mostrades.

El codi QR pot ser escanejat per qualsevol altre dispositiu que tingui instal·lada l’aplicació MiDNI. Paral·lelament, les empreses estan començant a adaptar els seus sistemes per poder llegir aquests codis i verificar la identitat dels ciutadans segons l’opció triada. Com a part d’aquesta primera fase d’implementació, la Policia Nacional distribuirà 6.000 telèfons amb l’aplicació preinstal·lada entre les seues unitats de Seguretat Ciutadana, facilitant així la lectura dels QR quan un ciutadà s’identifiqui digitalment davant dels agents.

Usos permesos del DNI digital fins 2026

En aquesta primera fase d’implantació, que s’estendrà fins abril de 2026, el DNI en format digital podrà utilitzar-se exclusivament per acreditar la identitat de manera presencial en determinats tràmits i gestions.

Entre els usos actualment autoritzats es troben:

Control d’accés a espais públics o privats

Establiment de relacions jurídiques

Firma d’escriptures davant de notari

Acreditació d’identitat en tràmits presencials amb l’Administració

Identificació davant de les forces de seguretat

Acreditació davant d’entitats privades

Verificació de majoria d’edat

Obertura de comptes bancaris

Registre en establiments hotelers

Lloguer de vehicles

Transaccions comercials presencials que requereixin DNI vigent

Recollida de paquets en Correus o serveis de missatgeria

També està permès utilitzar-lo per identificar-se abans d’exercir el dret al vot. A més, la Policia Nacional està treballant activament amb Aena perquè, en un futur pròxim, el DNI digital pugui servir com a document de viatge en vols nacionals, sempre acompanyat del corresponent bitllet.

Quines novetats arribaran amb la segona fase el 2026?

El full de ruta per a la implantació del DNI digital preveu una expansió significativa de les seues funcionalitats a partir d’abril de 2026. Després d’aquest primer any d’adaptació i posada en marxa, s’incorporaran noves prestacions que ampliaran considerablement la seua utilitat.

El canvi més rellevant serà la possibilitat d’utilitzar el DNI digital per realitzar gestions telemàtiques, la qual cosa suposa un important salt qualitatiu. Entre les noves funcionalitats previstes destaquen:

Autenticació amb signatura electrònica en tràmits online

Utilització com a document vàlid per a pas de fronteres dins de l’espai Schengen

No obstant, convé aclarir que, de moment, el DNI digital no podrà fer-se servir per acreditar-se a l’estranger ni com documento de viatge fora d’Espanya. Aquestes limitacions responen a normatives internacionals d’identificació que encara no preveuen l’ús de documents digitals per a aquestes finalitats.

Quins avantatges ofereix el DNI digital davant el tradicional?

El nou format d’identificació presenta nombrosos avantatges per als ciutadans. En primer lloc, evita la necessitat de portar sempre a sobre el document físic, reduint el risc de pèrdua o deteriorament. A més, el sistema de codis QR temporals minimitza les possibilitats de suplantació d’identitat, ja que cada codi és únic i caduca en tot just un minut.

La personalització del nivell d’informació compartida suposa també un avenç significatiu en termes de privacitat. Per exemple, si només es necessita verificar la majoria d’edat per accedir a determinats establiments, el ciutadà pot optar per mostrar únicament aquesta dada, sense revelar informació addicional com la seua direcció o data de naixement completa.

Com afecta el DNI digital a la protecció de dades personals?

Una de les característiques més destacables del sistema MiDNI és el seu enfocament en la protecció de dades. L’aplicació ha estat dissenyada seguint estrictes protocols de seguretat que impedeixen l’emmagatzemament d’informació personal tant al dispositiu que sol·licita la identificació com en el qual comprova la identitat del titular.

Les dades mostrades a través del codi QR estan xifrades i la seua validesa limitada a 60 segons reforça la seguretat del sistema. A més, en permetre a l’usuari seleccionar quina informació compartir en cada ocasió, s’implementa de forma pràctica el principi de minimització de dades previst en la legislació europea de protecció de dades.

El desenvolupament d’aquesta aplicació representa un exemple de com la digitalització dels serveis públics pot avançar sense comprometre la seguretat i privacitat dels ciutadans, adaptant-se als nous temps però mantenint totes les garanties legals necessàries.