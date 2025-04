Recreació contra l’oblit

Per no morir en l’oblit és una de les activitats que desenvolupa el Camp d’Aprenentatge de la Noguera, de Sant Llorenç de Montgai, als centres escolars per recuperar la memòria històrica. Dilluns es van desplaçar fins a l’INS Almenar perquè una vintena d’alumnes poguessin recrear l’excavació d’una trinxera de la Guerra Civil per localitzar les restes d’un soldat mort al front. L’objectiu és que puguin atansar-se a la història d’una manera pràctica i, també, que coneguin de prop el treball que porten a terme arqueòlegs i historiadors en la seua lluita contra l’oblit.

David Sancho, professor de l’INS Almenar, va explicar ahir a aquest diari que fa tres anys que fan aquesta activitat amb alumnes de segon de Batxillerat. “Els professors del Camp d’Aprenentatge de la Noguera porten aquesta activitat als instituts, per la qual cosa és necessari tenir una zona adequada per simular una excavació. Nosaltres la tenim al costat de l’hort”, va explicar.

L’activitat consta de tres àrees de treball, en les quals participen els alumnes en diversos grups. La primera consisteix en una taula en la qual es fa una contextualització històrica. En la segona ja passen a fer una excavació, en què es troben les restes (de plàstic per a l’ocasió) d’un soldat, una història real d’un brigadista internacional enterrat a la Fatarella, va explicar Sancho.

Amb eines pròpies dels arqueòlegs, els alumnes van trobant les restes i també objectes que porta el soldat, que aquests sí que són reals, va assenyalar, amb els quals, intentaran identificar el mort i poder recrear així la vida al front, a més de conèixer la seua història personal abans de la guerra.

“L’activitat no només serveix perquè coneguin la història de manera pràctica sinó també per introduir-los en l’arqueologia, per saber com es treballa”, va destacar Sancho. Així mateix, va afirmar que als alumnes els va agradar molt poder-hi participar, per la qual cosa la iniciativa tindrà continuïtat.

Sis Stolpersteine pels deportats a Solsona

Un centenar de persones, entre les quals autoritats, alumnes de Secundària, docents i familiars, van assistir ahir a la col·locació de sis Stolpersteine com a homenatge a veïns de Solsona que van ser deportats a camps de concentració nazis. L’acte va comptar amb la lectura d’un manifest i es va projectar un vídeo fet per alumnes de l’Institut Francesc Ribalta. “Avui Solsona salda un deute històric amb la memòria i la dignificació dels seus ciutadans que van ser víctimes del nazisme”, va remarcar l’alcaldessa, Judit Gisbert. Les llambordes recuperen la memòria de Lluís Fornell i Call, Francesc Orriols i Cots, Miquel Jordana i Tarque, Pere Mosella i Besora, Josep Nosàs i Augé, i Pedro Frutos Otón. Avui es preveu que s’instal·lin llambordes a Lladurs i Odèn, demà a Navès i Guixers, i divendres, a Sant Llorenç de Morunys. Formen part de les 34 Stolpersteine que es col·locaran durant aquest any en onze municipis lleidatans. El director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, va destacar ahir des de Solsona la importància de la memòria per frenar els discursos d’odi.