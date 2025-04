Demanen més recursos per a l’atenció de l’autisme

El president de l’Associació TEA Ponent, Ignacio Terrado, va demanar ahir més recursos terapèutics per a l’atenció de les persones amb autisme, no només per a nens i nenes, sinó també per als adults, molts dels quals pares de nens amb autisme, ja que cada vegada es diagnostiquen més casos. Així mateix, va alertar de l’infradiagnòstic que encara existeix sobre aquesta patologia, de manera més significativa entre les dones. Amb motiu del Dia Mundial de l’Autisme, que es va celebrar ahir, Terrado va aprofitar per reclamar més recursos per a l’atenció terapèutica, amb serveis “col·lapsats” i amb més dificultat per a famílies de fora de Lleida ciutat. També en l’àmbit escolar. Va denunciar que hi ha famílies que s’han quedat sense plaça en una atenció inclusiva, no poden portar el fill al menjador o que només poden portar-los al col·legi durant unes hores. “Si no hi ha recursos, no hi pot haver una inclusió real”, va destacar. Així mateix, va valorar iniciatives com la del Conservatori de Lleida, amb un programa pilot de musicoteràpia, i veu més sensibilització per iniciatives en festivals o festes.