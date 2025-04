Facua denuncia que sis grans cadenes continuen pactant els preus de l’oli d’oliva

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

L’organització de consumidors Facua ha denunciat que sis grans cadenes de supermercats a Espanya -Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor i Mercadona- continuen mantenint presumptes pactes de no agressió en la comercialització de l’oli d’oliva, igualant els preus de les seues respectives marques blanques. Segons l’associació, aquesta situació es ve produint des d’agost de 2024, sense que fins el moment hagin rebut resposta per part de les autoritats competents.

Davant d’aquesta situació, Facua ha sol·licitat formalment a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que iniciï una investigació per determinar si existeix o no l’esmentat pacte entre les grans distribuïdores. L’organització ha fonamentat la seua denúncia en una anàlisi realitzada a través de la seua eina web, que monitora les oscil·lacions històriques en els preus, comparant-los entre diferents establiments i assenyalant aquells productes que han experimentat més increments.

Baixades de preu coordinades entre supermercats

L’estudi de Facua revela un patró que podria evidenciar pràctiques anticompetitives. Segons detalla l’organització, Mercadona va aplicar el passat 28 de març una reducció de 30 cèntims en el format d’un litre d’oli d’oliva verge extra de la seua marca Hacendado, passant de 5,85 euros a 5,55 euros. El cridaner és que, tan sols un dia després, Alcampo i Eroski van implementar exactament la mateixa rebaixa als seus respectius productes de marca blanca.

El patró va continuar quan, pocs dies més tard, Carrefour, Dia i Hipercor van seguir idènticament la mateixa estratègia. En l’actualitat, totes aquestes cadenes mantenen el mateix preu per a les seues marques pròpies d’oli verge extra, el que ha reforçat les sospites de Facua sobre l’existència d’un possible acord entre competidors.

Aquesta sincronització en els moviments de preus resulta especialment rellevant en un context on l’oli d’oliva ha experimentat importants pujades en els últims anys, afectant significativament la cistella de la compra dels consumidors espanyols.

Precedents i denúncies sense resposta

Les accions de Facua respecte a possibles pactes entre supermercats no són noves. L’organització ja va presentar el novembre de 2023 una denúncia davant de la CNMC perquè investigués la possible existència d’acords entre aquestes cadenes. Posteriorment, el setembre de 2024, va denunciar una estratègia similar a les marques de llet, sense haver obtingut resposta fins la data per part de l’organisme regulador.

A més, el juliol de 2024, l’organització de consumidors va presentar una altra denúncia, aquesta vegada davant del Ministeri de Consum, on posava de manifest successives pujades de preus paral·leles a les marques blanques d’oli d’oliva de vuit grans cadenes de supermercats. Facua argumentava que aquestes pràctiques vulneraven la prohibició de pujar marges que va ser vigent durant 2023 i 2024 als aliments afectats per la rebaixa de l’IVA. Tanmateix, segons afirma l’organització, tampoc aquesta reclamació no ha estat resposta pel Ministeri que actualment dirigeix Pablo Bustinduy.

La CNMC i el seu paper en la vigilància de pràctiques anticompetitives

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència és l’organisme encarregat de garantir, preservar i promoure el correcte funcionament, la transparència i l’existència d’una competència efectiva a tots els mercats i sectors productius en benefici dels consumidors i usuaris.

En casos com el denunciat per Facua, correspon a la CNMC investigar si existeix una pràctica col·lusòria entre competidors, la qual cosa podria constituir una infracció greu de la Llei de Defensa de la Competència. Les sancions per aquestes pràctiques poden assolir fins el 10% del volum de negocis total de les empreses infractores a l’exercici immediatament anterior.

L’establiment d’acords entre competidors per fixar preus, directament o indirectament, està expressament prohibit tant per la legislació espanyola com per la normativa europea, ja que distorsiona el lliure mercat i perjudica finalment els consumidors en eliminar els beneficis que s’haurien de derivar de la competència.