El TSJC autoritza un home a personar-se en la causa judicial contra l'eutanàsia del seu fill

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha autoritzat a un home personar-se en la causa judicial contra la decisió del seu fill de rebre l'eutanàsia. La sentència de la sala contenciosa-administrativa, avançada per la Cadena SER, dona la raó a la fiscalia i al pare i anul·la de moment l'aval judicial a la mort assistida d'un home de 54 anys el pare del qual s'hi oposava, i retorna el cas a un jutjat de Barcelona perquè segueixi la tramitació de la causa.

"Els pares poden tenir un interès legítim, encara que no siguin titulars d'aquest dret a la vida aliena. Es tracta d'un interès propi que, fins i tot, pot entrar en col·lisió amb les preferències, en aquest cas del fill", escriu el tribunal. "No es pot en cap cas descartar de manera genèrica i indiscriminada la legitimació judicial dels pares com a exercents d'un interès legítim –propi i no abstracte– en el fet que els seus fills continuïn amb vida", afegeix. El tribunal considera que aquesta legitimació inclou també familiars que tinguin mala relació amb els seus fills: "Fins i tot en situacions de desacord o conflictes familiars prolongats, podria romandre l'essència de la preocupació paternofilial (...): l'afecte, el desig que el seu fill es trobi en les millors condicions possibles i que el seu benestar estigui garantit".

A la pràctica, la decisió implica retornar al jutjat la decisió sobre la mort assistida de Francesc A.B., un home de 54 anys que demanava morir després de patir quatre ictus i dos infarts des del 2020. Els metges i experts li van concedir la mort digna el 18 de juliol passat, però el seu pare, de 93 anys, ho va recórrer al jutjat el 5 d'agost. Després de mesos amb la mort assistida paralitzada, la justícia li va donar la raó el 7 de novembre, concedint-li la mort assistida: "Ens trobem davant d'una decisió eminentment personal i que presenta un fort component d'autodeterminació de la persona", escrivia la jutgessa, que va tancar el cas en concloure que la relació familiar no és suficient per recórrer l'eutanàsia d'un fill. "Si així fos, qualsevol resolució podria ser impugnada per part dels familiars de la persona que demana ajuda per morir dignament, arribant a ser una prestació il·lusòria i sense eficàcia, o almenys amb una eficàcia ajornada".

La fiscalia es va posicionar a favor del pare i va presentar un recurs davant del TSJC, que li acaba de donar la raó. El ministeri públic demanava seguir amb el procés judicial per estudiar a fons si el pacient compleix els requisits per morir dignament. "Al nostre judici", escrivia la fiscal en el recurs, "tant en aquest cas com en general, el control judicial" ha de ser considerat "la màxima garantia". Per a la fiscalia, els familiars estan legitimats en aquest tipus de processos per ser "persones de l'entorn proper a l'afectat que poden conèixer la seva evolució i circumstàncies i, per tant, estar en condicions de discutir o posar en dubte les premisses fàctiques i els requisits sobre els quals se sustenta aquest dret prestacional".