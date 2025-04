Quant temps tarda Hisenda a tornar els diners de la declaració de la Renda 2024-2025

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El dimecres 2 d’abril va marcar l’inici oficial de la campanya de la declaració de la Renda 2024-2025, un esdeveniment que afecta més de 20 milions de contribuents espanyols. L’Agència Tributària ha posat en marxa tots els seus mecanismes per gestionar aquest procés fiscal que s’estendrà fins al pròxim 30 de juny. Encara que els ciutadans disposen de gairebé tres mesos per complir les seues obligacions tributàries, molts prefereixen avançar tràmits i presentar com més aviat millor el seu Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), especialment si esperen rebre una devolució.

Com cada any, la modalitat online es consolida com la via principal per a la presentació, ja sigui a través del portal web de l’Agència Tributària o mitjançant la seua aplicació mòbil. Aquest organisme dependent del Ministeri dirigit per María Jesús Montero ha dissenyat un calendari esglaonat que inclou diferents opcions: des de la presentació telemàtica immediata fins l’atenció telefònica o presencial, aquestes últimes disponibles a partir de maig i juny, respectivament. Per a qui resulti a tornar, una de les principals inquietuds és conèixer quant tardarà Hisenda a reintegrar l’import corresponent.

Quan comencen les devolucions de la Renda 2024?

L’Agència Tributària manté el seu compromís d’agilitat i ha anunciat que les primeres devolucions començaran a efectuar-se tot just 48 hores després de l’inici de la campanya. Això significa que alguns contribuents podran rebre els seus diners a partir del 4 d’abril. Tanmateix, és fonamental aclarir que no totes les persones que presentin la seua declaració durant els primers dies obtindran una devolució immediata.

Segons precisen des del Col·legi de Gestors Administratius d’Aragó i La Rioja, l’ordre de les devolucions no s’estableix cronològicament segons la data de presentació, ni tampoc depèn de la quantia a tornar. L’Agència Tributària aplica els seus propis criteris interns per processar aquests reemborsos, encara que sempre dins del marc legal establert.

Malgrat que la intenció de l’organisme és realitzar els pagaments amb la celeritat més gran possible, convé recordar que el termini legal per efectuar totes les devolucions s’estén fins sis mesos després del tancament de la campanya. Això implica que, tècnicament, Hisenda disposa fins el 30 de desembre per completar tots els reintegraments pendents sense incórrer en demora.

Calendari oficial de la campanya de la Renda 2024-2025

La campanya d’aquest any presenta un calendari estructurat amb dates clau que tot contribuent ha de tenir present:

2 d’abril: Comença oficialment la campanya amb la possibilitat de presentar declaracions online.

29 d’abril al 27 de juny: Període habilitat per sol·licitar cita prèvia per a l’assistència telefònica.

6 de maig: S’inicia el servei de presentació amb suport telefònic.

29 de maig al 27 de juny: Sol·licitud de cita prèvia per a atenció presencial en oficines.

2 de juny: Comença l’atenció presencial a les oficines de l’Agència Tributària.

25 de juny: Data límit per domiciliar el pagament en cas de resultat positiu.

30 de juny: Acabament de la campanya i últim dia per presentar la declaració.

Procediment per rebre la devolució

Quan el resultat de la declaració és "a tornar", el contribuent ha d’especificar la modalitat mitjançant la qual desitja rebre el seu reembors. L’opció més habitual i recomanada és la transferència bancària directa al compte corrent indicat al formulari. No obstant, la normativa també preveu la possibilitat de sol·licitar el pagament mitjançant xec, encara que aquesta alternativa és cada vegada menys utilitzada.

La Llei de l’IRPF estableix amb claredat que "l’Administració tributària practicarà, si és procedent, liquidació provisional dins dels sis mesos següents al terme del termini establert per a la presentació de la declaració." En termes pràctics, això significa que Hisenda podria efectuar la devolució fins l’1 de gener de 2026. Si superés aquest termini, la llei preveu que "s’aplicarà a la quantitat pendent de devolució l’interès de demora", un mecanisme compensatori per al contribuent.

Per què algunes devolucions poden retardar-se?

Encara que l’Agència Tributària s’esforça per agilitzar les devolucions, existeixen diversos factors que poden provocar demores en determinats casos. Entre les causes més habituals es troben:

Comprovacions addicionals: Quan la declaració presenta particularitats que requereixen una verificació més exhaustiva.

Dades incompletes o inconsistents: Errors en la informació proporcionada que obliguen a realitzar contrastos complementaris.

Deutes pendents amb l’Administració: En aquests casos, pot produir-se una compensació automàtica que afecti a l’import final a tornar .

Pics de gestió: En determinats moments de la campanya, el volum de declaracions pot generar colls de botella en el processament.

Què fer si la devolució es retarda més de l’esperat?

Si transcorregut un temps raonable el contribuent no ha rebut la seua devolució, existeixen diverses vies per consultar l’estat de la mateixa. La més immediata és accedir a la seu electrònica de l’Agència Tributària, on pot consultar-se la situació del tràmit introduint el NIF i altres dades de verificació. També és possible realitzar la consulta telefònicament a través del servei d’informació tributària.

En cas que el retard superi el termini legal de sis mesos, el contribuent tindrà dret a percebre interessos de demora, que es calcularan aplicant el tipus d’interès legal dels diners vigents sobre la quantitat pendent de devolució.