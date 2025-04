Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Andreu Vàzquez, ha participat aquest dissabte en l’acte commemoratiu del 30è aniversari dels Castellers de Lleida, una fita que coincideix amb el millor moment de la història de la colla bordeus. Ho ha fet acompanyat de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i la quarta tinenta d'alcaldia de l’Ajuntament de Lleida, Carme Valls. A l’acte també hi han assistit, entre d’altres, la directora dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, Montse Parra; el subdelegat del govern espanyol a Lleida, Jose Crespín, i el president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Albert Torres.

El punt de trobada de la celebració castellera ha estat el Palau de Congressos La Llotja i ha començat amb l’acte institucional. A continuació, s’ha celebrat una actuació castellera a la plaça de La Llotja durant la qual s’ha convidat tothom a provar l’experiència castellera. Aquesta actuació ha estat el preàmbul d’un sopar i d’un concert i fi de festa a la Sala Multifuncional d’aquesta espai.

En el seu parlament, Andreu Vàzquez ha felicitat es Castellers de Lleida per 30 anys de trajectòria exemplar durant els quals no només han aixecat castells, sinó que han bastit “complicitats, estima per la cultura i orgull per la ciutat i pel territori”. El director de l’IEI ha defensat que “fer castells és fer cultura” i que és també una manera excel·lent i emocionant de “projectar Lleida cap enfora”, motiu pel qual ha refermat el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs als Castellers de Lleida, tot desitjant que aquest aniversari “sigui només un pis més d’un castell que estic segur que continuarà creixent ben ferm i ben alt”.

Va ser el 16 de març del 1995 quan es va iniciar el camí dels Castellers de Lleida. Ho va fer arran d’una iniciativa de la Delegació de Cultura a Lleida amb la col·laboració de l’Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard), que en aquell moment tenien al capdavant, respectivament, Jacinto Pernia i Antoni Llevot. Mitjançant una crida amb cartells enganxats pels carrers de la ciutat, es va celebrar una primera assemblea i es van iniciar els assajos amb una vuitantena de socis, que van donar pas a la primera actuació de la història, el mes de setembre a Agramunt.

Tres dècades més tard, aquest 30è aniversari arriba després del que sense cap mena de dubte ha estat el millor any de la trajectòria dels Castellers de Lleida, el 2024, en què els de color bordeus van es van endur la victòria en la segona jornada del Concurs de Castells a Tarragona i van aconseguir la gesta de descarregar per primer cop un 7 de 8 a les festes de Sant Miquel de Lleida.

Unint l’efecte crida d’aquest any històric amb l’efemèride del 30è aniversari, els Castellers de Lleida esperen seguir creixent per mirar d’anar cremant etapes i mantenir la seva progressió, que passa també per refermar el seu compromís amb la difusió de la cultura popular i del món casteller.