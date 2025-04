La Seu comença la partida

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Festival del Joc del Pirineu va inaugurar ahir el programa d’activitats centrals de la novena edició, que s’allargarà fins demà.

El certamen va obrir les diferents sales de joc que oferir centenars de jocs de taula d’un total de 25 editorials i que estaran dinamitzades amb monitors. Ahir també van entregar el premi Amic del Joc a l’entitat d’investigació NeuroPGA. Per segon any consecutiu, el certamen es torna inclusiu i l’organització ha previst una sala amb tots els jocs de taula adaptats per a persones amb discapacitat visual.

L’organització espera l’assistència de més de 12.000 persones, que podran recórrer una vintena d’espais de joc.