Els Castellers de Lleida compleixen 30 anys d’activitat i ho celebren amb una diada en gran

Els Castellers de Lleida es van fundar el 1995, fa ja tres dècades, com la primera colla de tota la demarcació gràcies a la iniciativa de l’Organizació de Veïns de Pardinyes. La plaça de la Llotja de Lleida va acollir ahir una gran diada castellera per celebrar aquesta efemèride, amb activitats per a tota la família i l’actuació de colles convidades com els Malfargats de Pallars o els Vailets de Gelida. Mònica Aguilera, presidenta dels Castellers de Lleida i membre de la colla des dels seus inicis, va explicar que “hem evolucionat moltíssim en aquests anys, vam començar sent uns 80 membres i avui ja en som més de 200”.

Fa 30 anys, “a Lleida no hi havia gaire tradició castellera, era una ciutat molt allunyada del centre neuràlgic d’aquesta tradició a Catalunya”, recorda. “Vam començar aixecant castells de 6 pisos i ara podem descarregar els de 8 sense problema”, afirma. L’entitat està preparada per celebrar molts més anys tocant el cel, ja que “estem formant noves generacions que tenen moltes ganes de donar continuïtat a aquest projecte”, apunta Mònica.

És el cas d’Ares Solís, que va començar als Castellers fa sis anys, amb 7, com a enxaneta. Ara n’ha complert 13 i no s’imagina una vida sense aquesta activitat, perquè “m’encanta la comunitat que hem creat perquè et permet relacionar-te amb gent de totes les edats”, explica. Per la seua part, Blanca Gregori, de 9 anys, es va apuntar a la colla la temporada passada i ara és acotxadora (ocupa el penúltim pis dels castells). “Al principi, com a pare, em feia respecte que a la meua filla li pogués passar alguna cosa”, admet Lluc Gregori, pare de la Blanca. “Després, em vaig adonar que és una activitat que aporta moltes coses bones”, afegeix. El suplement dominical Lectura de SEGRE ofereix avui un reportatge sobre aquests 30 anys de la colla.