La fruita de Lleida rica en vitamina A que potencia la visió i enforteix el cabell

L’albercoc, fruita de temporada àmpliament conreada a la província de Lleida, s’ha posicionat com un dels aliments naturals més complets per a la salut visual i capil·lar. La seua extraordinària concentració de beta-carotens, precursors de la vitamina A, converteix a aquesta fruita en un autèntic tresor nutricional que aporta múltiples beneficis per a l’organisme, incloent la millora de la visió, l’enfortiment del cabell i un notable reforç del sistema immunològic.

Segons dades recents del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, "l’albercoc destaca pel seu contingut en beta-carotens, que l’organisme converteix en vitamina A, essencial per a la visió, la pell, el cabell i el sistema immunològic, a més de tenir propietats antioxidants". A més d’aquests beneficis, l’albercoc constitueix una excel·lent font de minerals essencials com el potassi, necessari per al correcte funcionament cardiovascular, el magnesi i el calci, encara que aquest últim presenta una biodisponibilitat inferior a què ofereixen els productes lactis.

Aquesta fruita estiuenca, la temporada de la qual assoleix el seu punt àlgid entre maig i juliol, també conté àcids orgànics com el màlic i el cítric, que potencien l’acció de la vitamina C i contribueixen de manera eficaç a l’eliminació de toxines acumulades en l’organisme, afavorint els processos depuratius naturals.

Propietats antioxidants i altres beneficis per a la salut

La riquesa nutricional de l’albercoc va més enllà de la seua aportació vitamínica. Aquesta fruita conté flavonoides, especialment quercetina, un potent antioxidant natural que contribueix a la protecció cel·lular i a la prevenció de diverses patologies. El Ministeri d’Agricultura assenyala que "posseeix flavonoides com la quercetina, amb propietats antioxidants i antitrombòtiques, el que podria ajudar en la prevenció de malalties cardiovasculars i en la inhibició del creixement d’alguns tumors."

Amb només 44 calories per cada 100 grams, l’albercoc es presenta com una opció saludable per incorporar la dieta diària, ja que combina una baixa aportació calòrica amb una elevada densitat nutricional. El seu contingut en fibra, que ronda el 2%, afavoreix a més el trànsit intestinal i contribueix a mantenir nivells adequats de colesterol en sang.

Com identificar un albercoc de qualitat?

Per seleccionar els millors albercocs al mercat, és important fer atenció a determinats aspectes. Els exemplars òptims presenten un color ataronjat intens i uniforme, sense taques verdoses que indicarien una recol·lecció prematura. La textura ha de ser ferma però lleugerament cedent a la pressió, senyal que ha assolit el seu punt just de maduració.

L’aroma és un altre indicador fonamental: un albercoc madur desprèn un perfum dolç i característic. Quant a la conservació, aquests fruits poden mantenir-se a temperatura ambient durant 2-3 dies si no són completament madurs, o al frigorífic durant aproximadament una setmana si ja han assolit el seu punt òptim de consum.

Versatilitat gastronòmica de l’albercoc

Més enllà del seu consum en fresc, l’albercoc ofereix múltiples possibilitats culinàries. En la gastronomia espanyola tradicional, aquesta fruita s’utilitza per elaborar melmelades i confitures, compotes, pastissos i altres postres. També resulta excel·lent deshidratada, format en el qual conserva gran part de les seues propietats nutricionals mentre concentra el seu sabor.

A la cuina d’avantguarda, l’albercoc ha guanyat protagonisme com a complement de plats salats, especialment en combinació amb carns com el porc o l’ànec, aportant notes agredolces que enriqueixen el conjunt. Així mateix, constitueix un ingredient valorat en la preparació de salses, vinagretes i amaniments per a amanides estiuenques.

Quin és la millor època per consumir albercocs?

Encara que gràcies a les importacions podem trobar albercocs durant gran part de l’any, la temporada natural d’aquesta fruita a Espanya s’estén des de maig fins juliol. És en aquests mesos quan els exemplars nacionals assoleixen la seua màxima expressió en termes de sabor, aroma i propietats nutritives.

El consum d’albercocs de temporada no només garanteix una experiència organolèptica superior, sinó que també resulta més sostenible des del punt de vista mediambiental i econòmic, en reduir l’empremta de carboni associada al transport de llarga distància i afavorir les economies locals.

Poden consumir albercoc les persones amb diabetis?

Malgrat la seua dolçor natural, l’albercoc presenta un índex glucèmic moderat (57), la qual cosa permet la seua inclusió en la dieta de persones amb diabetis tipus 2, sempre en quantitats controlades i com a part d’una alimentació equilibrada. El seu contingut en fibra contribueix a més a alentir l’absorció dels sucres, ajudant a mantenir nivells estables de glucosa en sang.

No obstant, com passa amb qualsevol fruita, és recomanable que les persones amb diabetis consultin amb el seu especialista sobre les quantitats adequades per al seu cas particular, ja que aquestes poden variar en funció de diversos factors com el tractament farmacològic, l’activitat física i la sensibilitat individual a la insulina.