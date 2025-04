Pardinyes celebra el Dia del Penyista amb 500 persones

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Mig miler de persones de 38 penyes van participar ahir en el vermut i dinar popular en motiu del Dia del Penyista de l’Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard). L’esdeveniment va tenir lloc a l’aparcament del Barris Nord i hi va haver un gran ambient des de primera hora del matí fins ben entrada la tarda. Al dinar, que ja és tota una tradició per a aquest barri lleidatà i que serveix com a escalfament previ a les seues festes majors d’estiu, van assistir diverses autoritats locals, com per exemple l’alcalde, Fèlix Larrosa.

Paral·lelament, Orvepard va informar ahir que el grup cultural Art’s, que conformen una trentena d’artistes, s’ha incorporat com a secció independent a la comissió de cultura de l’associació veïnal. L’objectiu d’aquesta col·laboració és ajudar a programar activitats culturals per al barri.