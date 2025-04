Reivindicant la tradició més rítmica

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Un Auditori Enric Granados ple a vessar va ballar, va cantar i va reivindicar durant més de dos hores una de les tradicions més estimades i animades de Lleida: el Garrotín. L’espectacle Lleida, ciutat del Garrotín, organitzat per l’ajuntament, va ser un acte per recordar els orígens d’aquest cant improvisat i als impulsors que el van convertir en part fonamental de la cultura musical de la ciutat. Al so de les palmes i dels mítics versos al garrotín, al garrotàn, de la vera vera vera de Sant Joan els assistents van poder disfrutar d’un viatge que els va portar des dels orígens del Garrotín a començaments del segle XX fins a la seua reinterpretació contemporània. Tot això gràcies a una cuidada posada en escena en què van participar figures com el grup Chavos, Lo Beethoven, Lleida Carrinclona, Mariona Puigdemassa, la família Salazar i La Violeta, que van entusiasmar el públic amb les seues animades i divertides improvisacions. Les actuacions en directe es van anar combinant amb projeccions documentals que van contextualitzar cada etapa de la vida del Garrotín, que va ser inculcat a Lleida per la comunitat gitana catalana i, que, amb un característic to burlesc i reivindicatiu, el lleidatà Manuel Pubill, conegut com El Vell Parrano el va representar en un concurs al Teatre Victòria de Barcelona el 1928, fa ara 97 anys. Precisament, la família Parrano va ser l’encarregada de crear aquest espectacle, mentre que la part documental va anar a càrrec de la productora audiovisual lleidatana Octubre Produccions. Val a recordar que la Paeria va acordar iniciar l’any passat els tràmits per declarar el Garrotín patrimoni immaterial de Lleida.

L’espectacle Lleida, ciutat del Garrotín es va celebrar dos dies abans del Dia Mundial del Poble Gitano. I és que aquesta data, que es va fer oficial en un congrés internacional gitano a Polònia el 1990 en el qual també es va establir la bandera gitana, coincideix amb l’efemèride dels 600 anys de l’arribada d’aquest poble a Espanya, motiu pel qual el Govern central ha proclamat el 2025 l’Any del Poble Gitano a Espanya.

Precisament, el Museo del Prado de Madrid va organitzar ahir una actuació de flamenc gratuïta, mentre que avui el president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, rep a la Moncloa les entitats gitanes i els seus representants, mentre que demà els reis presidiran al Congrés dels Diputats un acte institucional.