El remei natural per millorar la circulació, alleujar la inflamació i reduir les varius a les cames

Les varius constitueixen un problema circulatori que afecta fonamentalment les cames i provoca molèsties com a inflor, sensació de pesadesa i alteracions estètiques. Segons recents estudis, a prop del 30% de la població adulta espanyola pateix algun grau d’insuficiència venosa. Davant d’aquesta situació, sorgeix com a alternativa un remei natural a base de romaní, llorer i oli d’oliva que, mitjançant les seues propietats antiinflamatòries i antioxidants, contribueix a millorar la circulació sanguínia i alleujar els símptomes associats.

Aquesta afecció vascular es produeix quan les vàlvules venoses no funcionen correctament, dificultant el retorn de la sang al cor. L’Institut Nacional de Salut (NIH) assenyala que, a més dels evidents canvis físics, les varius poden provocar rampes nocturnes, ardor, picor i fins i tot alteracions en la pigmentació cutània. Entre els factors de risc destaquen la predisposició genètica, l’envelliment, el sedentarisme i l’obesitat, així com romandre dempeus durant períodes prolongats. Encara que generalment no comporten gravetat, en ocasions poden derivar en complicacions com úlceres venoses o trombosi, per la qual cosa la consulta especialitzada resulta imprescindible.

Al costat dels|Juntament amb tractaments mèdics convencionals com l’escleroteràpia o el làser, els remeis casolans representen una opció complementària per pal·liar els símptomes. L’elaboració d’olis naturals amb ingredients de reconegudes propietats antiinflamatòries i estimulants de la circulació ajuda a reduir la inflor i millorar l’aspecte de la pell. No obstant, els especialistes recomanen consultar un professional sanitari abans de fer servir qualsevol preparació casolana.

Preparació de l’oli medicinal per combatre les varius

La recepta potencia els seus beneficis per reduir la inflamació, enfortir les parets venoses i millorar l’aparença de la pell. A diferència d’altres tractaments, l’elaboració casolana d’aquest remei permet aprofitar les propietats dels seus components de manera segura i natural.

Per preparar aquest efectiu oli medicinal necessitarem els següents ingredients:

5 branques de romaní fresc

10 fulles de llorer

200 ml d’oli d’oliva verge extra

El procés d’elaboració resulta senzill però requereix paciència. Primer, hem de rentar minuciosament les branques de romaní i separar les fulles per eliminar qualsevol impuresa. El romaní, planta mediterrània per excel·lència, aporta potents antioxidants que prevenen el dany cel·lular i milloren visiblement l’aspecte de la pell.

A continuació, triturem les fulles de llorer fins aconseguir fragments petits. Aquesta planta aromàtica conté olis essencials i minerals que afavoreixen la circulació sanguínia i redueixen la inflamació, convertint-se en un aliat perfecte per al tractament de les varius.

En un recipient hermètic, combinem les fulles triturades amb l’oli d’oliva verge extra, reconegut pel seu alt contingut en vitamines A i E, que contribueixen a la regeneració cutània i a disminuir l’aparença de les venes varicoses.

Per activar els principis actius de les plantes, emboliquem el flascó en una tovallola i el col·loquem en una olla amb aigua calenta a foc lent durant mitja hora. Després, tapem hermèticament el recipient, l’emboliquem de nou a la tovallola i el deixem reposar en un lloc fresc i fosc durant deu dies.

Transcorregut aquest temps, filtrem la barreja amb un colador fi o una tela de mussolina per separar les restes vegetals i obtenir un oli pur llest per a la seua aplicació. Aquest remei casolà s’ha d’aplicar mitjançant suaus massatges circulars a les zones afectades per millorar la circulació, alleujar el dolor i enfortir les parets vasculars. Si es conserva en un recipient hermètic en un lloc fresc i sec, manté les seues propietats durant aproximadament un any.

El poder terapèutic dels ingredients naturals

L’eficàcia d’aquest remei casolà rau en les propietats individuals i sinèrgiques dels seus components. El romaní, àmpliament utilitzat en la medicina tradicional mediterrània, constitueix una font notable d’antioxidants i compostos antiinflamatoris. Aquesta planta aromàtica millora significativament la circulació sanguínia en afavorir la dilatació dels vasos sanguinis, contribuint a reduir la pressió arterial i, conseqüentment, disminuint el risc de desenvolupar problemes cardíacs i prevenint la formació de varius.

Per la seua part, el llorer aporta una considerable quantitat de polifenols i flavonoides, compostos amb notables propietats antioxidants que protegeixen la pell davant el dany oxidatiu provocat pels radicals lliures. Aquesta acció protectora resulta particularment valuosa per prevenir l’envelliment prematur i l’aparició d’arrugues, mantenint una pell saludable i ferma.

L’oli d’oliva, component fonamental de la dieta mediterrània, completa aquesta poderosa combinació terapèutica. El Instituto Médico Langle subratlla la seua capacitat per optimitzar la circulació sanguínia i reduir els processos inflamatoris. D’aquesta forma, el preparat no només alleuja la simptomatologia associada a les varius, sinó que també contribueix al manteniment de la salut general de la pell i els vasos sanguinis.

Poden les varius desaparèixer amb tractaments naturals?

Si bé els remeis naturals com l’oli de romer i llorer poden alleujar significativament els símptomes associats a les varius, els especialistes coincideixen que no eliminen completament les venes ja dilatades. La Societat Espanyola d’Angiologia i Cirurgia Vascular assenyala que aquests preparats casolans funcionen principalment com a coadjuvants, reduint la inflamació i millorant la circulació, però no substitueixen els tractaments mèdics específics quan les varius estan ja establertes.

No obstant, la seua aplicació regular, combinada amb hàbits saludables com mantenir un pes adequat, realitzar exercici moderat i evitar el sedentarisme prolongat, pot prevenir l’aparició de noves varius i alentir la progressió de les existents. Els dermatòlegs recomanen, a més, elevar les cames sempre que sigui possible i utilitzar mitges de compressió per afavorir el retorn venós.

Quan s’ha de consultar a un especialista?

Encara que els remeis naturals resulten beneficiosos per a molts pacients, existeixen situacions que requereixen atenció mèdica immediata: si les varius presenten canvis sobtats de coloració, si la pell circumdant s’envermelleix, endureix o mostra signes d’infecció, o si el dolor s’intensifica sobtadament, s’ha de consultar a l’especialista.

Així mateix, persones amb problemes de coagulació, diabetis o malalties dermatològiques haurien de consultar al seu metge abans d’aplicar qualsevol preparat sobre la pell, fins i tot els d’origen natural. La seguretat sempre ha de primar sobre l’efectivitat dels remeis casolans.

En definitiva, l’oli de romer i llorer representa una alternativa complementària interessant per als qui pateixen varius lleus o moderades, sempre com parteix d’un abordatge integral que inclogui revisions mèdiques periòdiques i l’adopció d’hàbits saludables orientats a millorar la circulació venosa i el benestar general.