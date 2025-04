Torna a Espanya el medicament per deixar de fumar Champix

Champix (vareniclina), fàrmac per deixar de fumar.Pfizer

Publicat per redacción Creat: Actualitzat:

El tractament per deixar de fumar Champix (vareniclina) torna a estar disponible a les farmàcies espanyoles des del passat 24 de març, segons ha confirmat la farmacèutica Pfizer. El medicament torna al mercat espanyol avalat per dades que recolzen la seua seguretat i eficàcia en la reducció del consum de cigarros des de les primeres setmanes de tractament.

Segons destaca la companyia, aquest fàrmac ja mostra resultats positius a partir de la primera setmana d’ús, amb una notable disminució en el nombre de cigarretes consumides diàriament a les 4 i 8 setmanes d’iniciat el tractament.

El director mèdic de Pfizer España, José Chaves, ha explicat que "actua com un antagonista i agonista parcial dels receptors nicotínics, ajudant a reduir el desig de fumar i bloquejant el plaer associat amb la nicotina. D’aquesta manera, aquesta opció terapèutica ajuda tant a alleujar els símptomes d’abstinència com a disminuir l’impacte agradable del cigarro".

Mecanisme d’acció dual

El principi actiu de Champix presenta un mecanisme de doble acció que resulta clau per a la seua efectivitat. D’una banda, estimula parcialment l’alliberament de dopamina per mitigar els símptomes d’abstinència que apareixen en deixar de fumar. Per un altre, bloqueja la unió de la nicotina els seus receptors quan la persona fuma, reduint així la sensació agradable que habitualment proporciona el tabac.

El tractament segueix una pauta de dosificació gradual que optimitza tant la seua tolerància com la seua eficàcia. Durant els primers dies, la dosi augmenta progressivament, i la durada estàndard del tractament complet és de 12 setmanes.

Importància de l’assessorament professional

Chaves ha subratllat que "deixar de fumar no és un procés senzill i pot ser tot un repte, per això, comptar amb l’assessorament professional pot marcar la diferència. De fet, comptar amb la guia d’un professional sanitari multiplica per quatre les probabilitats d’aconseguir deixar de fumar amb èxit".

Motius de la seua retirada el 2021

Champix va ser retirat del mercat espanyol el 2021 per ordre de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). El motiu va ser la detecció de nivells superiors als acceptables de N-nitrosovareniclina, una nitrosamina potencialment cancerígena.

Encara que en aquell moment l’AEMPS no va identificar un risc immediat per als pacients tractats amb aquest medicament, l’avaluació realitzada a nivell europeu va establir límits més restrictius per a la presència d’aquesta impuresa, la qual cosa va provocar la retirada preventiva de tots els lots que superaven l’esmentat límit.