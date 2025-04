La Guia Michelin distingeix tres restaurants de Lleida: què s'hi menja i quan val

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Guia Michelin 2025 ha fet públiques les seves recomanacions gastronòmiques, atorgant un significatiu reconeixement a dotze restaurants de la província de Lleida , tres dels quals són a la capital.

Els restaurants lleidatans formen part d'un grup selecte de 146 establiments catalans que han estat reconeguts per aquesta prestigiosa publicació internacional, considerada com la "bíblia gastronòmica".

Els restaurants recomanats a la capital de Lleida

A la ciutat de Lleida, tres establiments han aconseguit el reconeixement de la Guia Michelin. El Carballeira, descrit per la guia com un restaurant "elegant, ben portat en família i amb profusió de fusta", destaca especialment per la qualitat dels seus peixos i mariscos, un fet que la publicació atribueix a l'origen gallec del seu propietari. La guia també ressalta els seus "interessants menús", com el Menú de l'Àngel, amb un cost de 70 euros.

El Ferreruela, situat en un antic magatzem i amb un ambient rústic renovat, és valorat com "una opció segura" per la guia. L'establiment ofereix una carta tradicional-catalana que canvia diàriament segons el mercat i aconsegueix sorprendre amb elaboracions com el seu "Sandwich de foie amb taronja cristal·litzada i Sauternes Château Laribotte". La guia també destaca els seus plats principals, que "exalten la brasa". A més, es pot optar pels menús degustació: el menú tradició (69 euros) i el Festival (79).

Completa el trio de la capital el Saroa, un restaurant liderat per una jove parella (Salvador a la part salada i Aroa a la dolça) que, segons la Michelin, defensa "una cuina contemporània de base tradicional" al centre de Lleida, aportant "il·lusió, ganes i joventut" al panorama gastronòmic local. Ofereix, a més de la carta, dos menús degustació: l'Aroa, a 50 euros i el Salvador, a 67.

Presència lleidatana fora de la capital

Més enllà de la ciutat de Lleida, la guia també reconeix l'establiment Benet de les Borges Blanques i El Ventador de Barruera, a l'Alta Ribagorça. Aquest darrer ha sabut captar l'essència gastronòmica del Pirineu lleidatà, segons destaca la publicació, oferint una proposta culinària autèntica i arrelada al territori.

La Val d'Aran: epicentre gastronòmic de muntanya

La Val d'Aran es posiciona com la comarca lleidatana amb més presència a la Guia Michelin, acumulant set establiments recomanats. Aquesta concentració de restaurants reconeguts evidencia la fortalesa gastronòmica d'aquesta zona pirinenca i la seva capacitat per atraure turisme gastronòmic de qualitat.

Els restaurants aranesos que figuren a la prestigiosa guia són: Roc'n'Cris (Aubèrt), El Portalet (Bossòst), Er Occitan (Bossòst), El Niu (Escunhau), Es Arraïtzes (Garòs), Era Coquèla (Vielha) i Eth Bistro Gastro Espai (Vielha). Tots ells han estat destacats per la seva reinterpretació contemporània de la cuina tradicional aranesa i pel seu ús de productes autòctons de muntanya.





Quines característiques valora la Guia Michelin en els restaurants?

Tradicionalment, els inspectors de la Guia Michelin avaluen els restaurants basant-se en cinc criteris fonamentals: la qualitat dels productes utilitzats, la mestria en les tècniques culinàries, l'harmonia de sabors, la personalitat del xef reflectida a la cuina i la consistència al llarg del temps. En el cas dels restaurants lleidatans recomanats, es valora especialment l'ús de productes locals de qualitat i la capacitat d'integrar la tradició gastronòmica amb tècniques i presentacions contemporànies.

La discreció és una de les característiques dels inspectors de la Guia Michelin, que visiten els restaurants de forma anònima i paguen els seus àpats com qualsevol client. Aquesta metodologia garanteix que l'avaluació es basi en l'experiència real que ofereix cada establiment al seu dia a dia, sense distorsions ni tractes preferents.