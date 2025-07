El millor lloc de l'avió és on ningú vol seure

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Aviat comencen les vacances de Setmana Santa, i molts ciutadans aprofitaran aquests dies lliures per viatjar en avió. Quan es tracta de seleccionar seients durant la reserva, la majoria de viatgers prefereixen situar-se a la part davantera o prop de les sortides d'emergència, arribant fins i tot a pagar suplements per obtenir més espai per a les cames o la suposada seguretat d'una sortida d'emergència.

Mentrestant, els seients ubicats a la part posterior de l'avió solen quedar buits. Qui vol seure just davant dels lavabos? I qui desitja esperar que tots els altres passatgers hagin desembarcat abans de poder arribar finalment a la sortida situada al principi de l'aeronau? No obstant això, experts en viatges i viatgers freqüents revelen ara que aquests seients, considerats per molts com els pitjors, són en realitat els millors de tot l'avió. El portal de viatges online Travelbook aconsella: "Estalvieu-vos els diners i escolliu un seient a l'altre extrem de la cabina, a la darrera fila".

Els cinc avantatges de seure a la part posterior de l'avió

Els seients situats a la part del darrere de l'aeronau presenten diversos beneficis que molts passatgers desconeixen:

1. Són els seients més segurs

La revista Time ha analitzat els accidents aeris dels darrers 35 anys i ha constatat que els seients centrals de l'última fila són estadísticament els més segurs de tot l'avió. En aquesta ubicació, la taxa de mortalitat després d'accidents és del 32%, mentre que a la part davantera i central de l'aeronau és del 38% i 39% respectivament. Aquesta diferència significativa pot resultar crucial en cas d'emergència.

2. Permeten desembarcar ràpidament

En molts vols, no només s'obre la porta davantera sinó també la posterior per desembarcar. En cas d'accident o emergència, aquestes portes també s'utilitzen com a sortides d'evacuació, la qual cosa permet als passatgers situats al darrere sortir amb rapidesa sense haver de recórrer tot l'avió.

3. Ofereixen més tranquil·litat

Un avantatge gens menyspreable: a l'última fila no hi ha altres viatgers darrere que puguin parlar en veu alta, esternudar-vos al clatell o donar cops al seient. Com que aquestes places es consideren poc atractives, sovint no tindreu companys de seient a la mateixa fila i podreu gaudir d'espai extra. A més, podeu reclinar el seient sense molestar els passatgers del darrere, tot i que això no és possible en totes les aerolínies, ja que en alguns models d'avió hi ha una paret just darrere d'aquests seients.

4. Prioritat en el servei de menjar i begudes

En moltes aerolínies, el personal de cabina comença a servir tant des de la part davantera com des de la posterior de l'avió. En aquest aspecte, els passatgers de l'última fila gaudeixen sovint del mateix avantatge que els de les primeres files: ser atesos amb prioritat i tenir més opcions per escollir.

5. La proximitat al lavabo: inconvenient i avantatge alhora

Certament, aquesta característica és sovint la raó per la qual molts viatgers eviten aquests seients. Tanmateix, també té el seu costat positiu: no cal travessar tot l'avió per anar al lavabo, evitant així les possibles cues o quedar-se bloquejat al passadís pel carret de menjar durant el servei.

Factors a considerar en la selecció de seients d'avió

La tria del seient ideal depèn en gran mesura de les preferències personals i de les característiques del vol. Per a trajectes curts, la ubicació del seient pot no ser tan rellevant com per a vols de llarga distància, on la comoditat esdevé primordial. Cal tenir en compte també el model d'aeronau, ja que la distribució i amplitud dels seients varia significativament segons el tipus d'avió.

Per què els viatgers solen evitar els seients posteriors?

La percepció negativa dels seients ubicats a la part posterior es deu principalment a la creença que les turbulències es noten més en aquesta zona, a més de la proximitat als lavabos i la suposada demora en el desembarcament. No obstant això, diversos estudis indiquen que les turbulències afecten de manera similar tota l'aeronau, desmentint aquest mite generalitzat.