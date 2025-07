La DGT demana als conductors "compte" amb el mòbil i amb l’alcohol aquesta Setmana Santa: "Ens preocupa"

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha fet una crida a la prudència davant de l’inici de l’operació especial de Setmana Santa que comença aquest divendres 11 d’abril. Pere Navarro, director general de l’organisme, ha posat el focus en dos factors crítics que continuen protagonitzant la sinistralitat viària: les distraccions provocades per l’ús del mòbil i el consum d’alcohol. Amb una previsió de 15.840.000 desplaçaments per carretera, el que suposa un increment del 2,47% respecte a l’any anterior, les autoritats reforcen el seu missatge preventiu després dels 27 morts registrats durant aquest període vacacional el 2024.

"Recordeu que l’any passat hi va haver 27 morts. Llavors, això ens marca. Què ens preocupa? Primer, les distraccions" ha declarat Navarro abans de la presentació d’un estudi sobre alcohol i conducció a la seu central de la DGT. El màxim responsable de Trànsit ha incidit especialment que les distraccions constitueixen "des de fa anys la primera causa" d’accidents mortals a la carretera, per la qual cosa ha instat els conductors a mantenir "les dos mans al volant i els ulls a la carretera" i a evitar les interferències provocades per dispositius electrònics.

Operació especial de Setmana Santa: dates i previsions

El dispositiu especial de trànsit començarà oficialment divendres 11 d’abril a les 15:00 hores i s’estendrà fins la mitjanit de dilluns 21, coincidint amb la festivitat que mantenen aquell dia comunitats com Catalunya, País Basc, La Rioja, Comunitat Valenciana i Navarra. Durant aquests deu dies, la DGT activarà tots els seus recursos disponibles per garantir la fluïdesa i seguretat a les carreteres espanyoles.

L’increment previst de desplaçaments respecte a l’any anterior, situat en un 2,47%, respon a diversos factors com la millora de la situació econòmica i la recuperació plena de la mobilitat després dels anys de pandèmia. La xifra de gairebé 16 milions de moviments per carretera suposa un important desafiament per a la seguretat viària i justifica el desplegament extraordinari de mitjans humans i tècnics per part de l’administració.

Els principals riscos al volant aquesta Setmana Santa

Pere Navarro ha assenyalat dos factors de risc fonamentals sobre els quals la DGT centrarà la seua vigilància durant aquests dies. En primer lloc, les distraccions, especialment les relacionades amb l’ús del telèfon mòbil i les pantalles dels vehicles, que continuen sent la principal causa d’accidents greus a les carreteres espanyoles.

"Ull amb el telèfon mòbil, ull amb les distraccions, ull amb les pantalles," ha insistit el director general, subratllant que un segon de distracció pot resultar fatal, especialment en trajectes per vies convencionals on el risc de col·lisió frontal és més gran.

El segon factor de preocupació és el consum d’alcohol. "L’alcohol i la conducció" representen una combinació perillosa que "continua estant sempre barrejada" en els accidents greus, segons ha afirmat Navarro. Per aquesta raó, l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil intensificarà els controls d’alcoholèmia durant tota l’operació especial, amb especial atenció a les zones de lleure i en horaris de més risc.

Per què són tan perillosos els trajectes curts?

Un dels aspectes menys coneguts però sobre els quals ha volgut incidir Pere Navarro és la perillositat dels desplaçaments curts. La falsa sensació de seguretat que generen aquests trajectes, generalment en entorns coneguts i amb menor presència policial, pot portar a una relaxació de les mesures de seguretat bàsiques.

En aquest tipus de desplaçaments es produeixen amb més freqüència conductes de risc com no cordar-se el cinturó, consultar el mòbil o fins i tot conduir després d’haver consumit alcohol, en tractar-se de distàncies que el conductor considera "controlables". Tanmateix, les estadístiques demostren que un important percentatge de sinistres greus passen precisament en aquests trajectes curts i aparentment segurs.

Quines mesures addicionals s’implementaran durant l’operació?

A més dels controls d’alcoholèmia i la vigilància de l’ús del mòbil, la DGT implementarà durant aquests dies una sèrie de mesures específiques per garantir la seguretat i fluïdesa del trànsit. Entre aquestes destaquen:

Restriccions a la circulació de vehicles pesats en determinades vies i horaris de més afluència

Establiment de carrils addicionals en sentit contrari a l’habitual en punts crítics

Suspensió d’obres a les carreteres durant el període vacacional

Reforç de la presència d’agents en les vies més transitades

Utilització de mitjans aeris (helicòpters i drons) per a la vigilància i gestió del trànsit

Campanyes informatives en temps real a través de plafons de missatges variable i xarxes socials

Totes aquestes mesures busquen minimitzar els riscos en uns dies tradicionalment complicats per a la seguretat viària, caracteritzats per desplaçaments massius, sovint per rutes poc habituals per als conductors i en condicions meteorològiques que poden ser adverses en aquesta època de l’any.