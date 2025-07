El poble de Lleida on aquesta Setmana Santa podràs visitar més de 70 búnquers de la Guerra Civil i un parc natural

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El municipi de Montellà i Martinet, situat al sud de la comarca de la Cerdanya a Lleida, s’ha convertit en una destinació clau per als amants de la història bèl·lica gràcies al seu impressionant conjunt de més de 70 búnquers de la Guerra Civil espanyola. Aquestes fortificacions, que formen part de la coneguda com a 'Línia P' o 'Línia Gutiérrez', constitueixen un dels parcs de búnquers més importants i més ben documentats de Catalunya, completament adaptat per rebre visitants interessats en conèixer aquest capítol fonamental de la nostra història recent.

Situat a peu de carretera i travessat pel riu Segre, Montellà i Martinet no només destaca pel seu valor històric, sinó també pel seu extraordinari entorn natural. Gran part del seu terme municipal es troba dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró, la qual cosa li confereix un paisatge excepcional amb espais com el Prat del Cadí, la vall de Ridolaina, el Prat d’Aguiló a 1.700 metres d’altitud o les canals del Cristall i de Bast. A més, el municipi compta amb elements arquitectònics religiosos notables com l’església de Sant Genís de Montellà, la de Sant Martí de Víllec i el Santuari de Santa Maria de Bastanist.

Tanmateix, és al Paratge de Cabiscol on es troba la joia de la corona: el Parc dels Búnquers, un espai de memòria històrica que permet comprendre la magnitud d’aquesta obra defensiva que es va estendre al llarg del Pirineu, des del Cap de Creus fins el País Basc, amb gairebé 10.000 fortificacions construïdes durant els anys 40.

El Centre d’Interpretació: una immersió en la història militar

L’Espai de Memòria i Centre d’Interpretació del Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà va nàixer amb l’objectiu de donar a conèixer un element històric que durant molt temps va estar envoltat pel secret militar. La visita al centre és estructurada en tres parts ben diferenciades que permeten una experiència immersiva i educativa.

L’experiència comença amb un muntatge museogràfic basat en audiovisuals que proporcionen les claus necessàries per entendre el context històric en el qual es van construir aquestes fortificacions. Després d’aquesta introducció, els visitants són equipats amb casc i llanterna per emprendre un recorregut senyalitzat per un camí de muntanya on poden explorar vuit fortificacions recuperades de diferents tipologies, entre les quals destaquen punts de combat, posicions d’artilleria i un impressionant entramat de galeries subterrànies interconnectades.

La visita estàndard té una durada aproximada d’1 hora i 45 minuts i està completament guiada per monitors que acompanyen al grup durant la primera part de l’itinerari exterior. És important destacar que, encara que les instal·lacions del centre de visitants estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, es recomana portar calçat adequat per al recorregut exterior, i no es permet l’entrada d’animals de companyia.

Horaris i condicions per a disfrutar del parc

Durant la primavera, el centre obre les seues portes els dissabtes i diumenges de 10:00 a 13:30 hores. En períodes especials com a Setmana Santa (del 15 al 20 d’abril), l’horari s’amplia estant obert tots els dies de 10:00 a 13:30 hores, i els dies 18 i 19 d’abril també a la tarda de 16:00 a 18:00 hores.

És important assenyalar que, encara que el recorregut exterior pels búnquers és de lliure accés, per entrar a l’interior de les fortificacions i explorar els 300 metres de galeries subterrànies que conformen el conjunt del Cabiscol, és necessari fer-ho mitjançant la visita guiada bàsica. Per a totes les activitats és imprescindible realitzar reserva prèvia, ja sigui per correu electrònic (info@bunquersmartinet.net) o per telèfon/WhatsApp (648 141 070).

Experiències addicionals: més enllà de la visita bàsica

Per a aquells visitants que desitgin aprofundir en el coneixement d’aquest impressionant complex defensiu, el centre ofereix diverses opcions de caminades i excursions complementàries que permeten conèixer en més detall els més de 70 búnquers distribuïts per la zona. Entre aquestes experiències destaquen:

Búnquers de la Roca de la Mel i artilleria: Aquesta visita complementa el recorregut museïtzat habitual amb un itinerari per búnquers addicionals que normalment no es visiten. Els participants poden conèixer els búnquers d’artilleria, un d’ells amb un canó antitancs original a l'interior, així com fortificacions excavades directament a la roca i comunicades mitjançant galeries. La durada aproximada és d’1 hora i no es recomana per a menors de 6 anys. És obligatori l’ús de calçat de muntanya i es recomana portar llanterna.

Estret de Mollet i Pont de l’Hostalnou: Consisteix en una sortida a peu des del Parc dels Búnquers per descobrir el complex de fortificacions defensives de l’Estret i del Pont de l’Hostalnou. Es tracta de fortificacions no museïtzades que es recorren acompanyats per un guia durant aproximadament 2 hores, seguint una pista forestal i un camí sense dificultat i amb escàs desnivell.

Búnquers d’observació, comandament i antiaeris: Aquesta excursió permet descobrir bateries antiaèries, punts d’observació i comandament, juntament amb els seus búnquers subsidiaris. El recorregut, també guiat i d’unes 2 hores de durada, transcorre en part per zones sense camí marcat i amb cert desnivell. Ni els accessos ni els búnquers no han tingut manteniment ni neteja, per la qual cosa es recomana calçat còmode per caminar, pantalons llargs i, opcionalment, bastons.

Què va ser la 'Línia P ' o 'Línia Gutiérrez '?

La 'Línia P' o 'Línia Gutiérrez' va ser una impressionant obra de fortificació militar construïda durant els anys 40 en plena postguerra espanyola. Aquesta línia defensiva es va estendre al llarg de tota la serralada pirinenca, des del Cap de Creus en Girona fins el País Basc, i va arribar a comptar amb prop de 10.000 búnquers i fortificacions defensives.

La seua construcció va respondre a la necessitat del règim franquista de protegir la frontera espanyola davant d’un possible atac des de França, especialment després del final de la Segona Guerra Mundial quan existia certa incertesa sobre les intencions dels aliats cap a Espanya. Malgrat la magnitud de l’obra, la línia mai no va arribar a utilitzar-se en combat i va romandre durant dècades sota secret militar.

Per què visitar els búnquers de Montellà i Martinet ?

El Parc dels Búnquers de Montellà i Martinet ofereix una oportunitat única per comprendre un capítol fonamental de la nostra història recent a través d’un conjunt de fortificacions extraordinàriament ben conservades. A diferència d’altres enclavaments similars, aquestes instal·lacions han estat acuradament documentades i adaptades per a la visita turística, la qual cosa permet una experiència educativa completa.

A més, la combinació de valor històric amb l’excepcional entorn natural del Parc Natural del Cadí-Moixeró converteix aquesta destinació en una opció perfecta per als qui busquen complementar el seu interès per la història militar amb el gaudi de paisatges de muntanya espectaculars. La diversitat d’opcions de visita permet també adaptar l’experiència a diferents nivells d’interès, condició física i disponibilitat de temps.