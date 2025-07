Reclamen més mones de Pasqua sense gluten

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Associació Celíacs de Catalunya ha llançat una contundent crida al sector de la pastisseria després de constatar que només un "insignificant 0,79 per cent" dels obradors i pastisseries de Catalunya i Menorca elaboren mones de Pasqua sense gluten. Aquesta escassetat d’opcions per a persones celíaques ha portat a l’organització a iniciar ahir la campanya "Jo també vull la meua mona", mitjançant la qual desenes de nens i nenes amb celiaquia o sensibilitat al gluten denuncien públicament la falta d’alternatives segures per a disfrutar d’aquesta tradicional elaboració de Setmana Santa.

La iniciativa, que coincideix amb l’inici de la temporada de mones de Pasqua, busca visibilitzar una problemàtica que afecta especialment els més petits, que reivindiquen "el seu dret a celebrar Setmana Santa en igualtat de condicions", amb productes adaptats a les seues necessitats alimentàries i elaborats sense risc de contaminació creuada amb gluten. L’associació ha destacat la importància que els nens amb celiaquia puguin participar plenament en les tradicions gastronòmiques sense sentir-se exclosos per la seua condició.

El panorama actual resulta especialment preocupant considerant la rellevància cultural de la mona de Pasqua en territoris com a Catalunya, on constitueix un element central de les celebracions pasquals. La tradició, que implica que els padrins regalin aquestes elaboracions als seus fillols, pot convertir-se en un moment d’exclusió per als qui no poden consumir gluten, a causa de l’escassíssima oferta d’opcions adaptades.

La celiaquia a Espanya: una condició que afecta 1 de cada 100 persones

La celiaquia és una malaltia autoimmune que afecta aproximadament l’1% de la població espanyola, la qual cosa suposa prop de 450.000 persones a tot el país. Tanmateix, s’estima que només 1 de cada 10 casos està correctament diagnosticat. Aquesta condició provoca una reacció immunològica davant de la ingesta de gluten, una proteïna present en cereals com el blat, l’ordi, el sègol i, en algunes ocasions, la civada.

Per a les persones celíaques, consumir gluten, fins i tot en petites quantitats, pot desencadenar una resposta inflamatòria a l’intestí prim que danya les vellositats intestinals i dificulta l’absorció de nutrients. Per això, mantenir una dieta estrictament lliure de gluten no és una elecció, sinó una necessitat mèdica que s’ha de respectar per tota la vida.

La contaminació creuada representa un dels desafiaments més grans per a aquest col·lectiu. Aquest fenomen passa quan un aliment sense gluten entra en contacte amb traces de gluten procedents d’altres productes o superfícies, convertint-se en potencialment nociu per als celíacs. Per aquesta raó, no n’hi ha prou que les pastisseries ofereixin productes amb ingredients sense gluten, sinó que han de garantir processos d’elaboració completament segurs.

El repte de les pastisseries davant de l’elaboració sense gluten

L’adaptació dels obradors tradicionals per elaborar productes sense gluten suposa diversos desafiaments tècnics i logístics. Els establiments han d’implementar protocols estrictes per evitar la contaminació creuada, la qual cosa pot implicar la separació física de zones de treball, estris exclusius i horaris específics de producció.

A més, l’elaboració de masses sense gluten requereix coneixements específics, ja que les farines alternatives (com les d’arròs, panís o ametlla) presenten propietats diferents de les de blat. La textura, l’elasticitat i l’estructura dels productes acabats poden veure’s afectades, la qual cosa exigeix adaptacions a les receptes tradicionals i, en molts casos, una formació especialitzada.

Malgrat aquests reptes, cada vegada més professionals de la pastisseria a Espanya estan apostant per ampliar la seua oferta per incloure opcions sense gluten. Aquest moviment respon tant a una demanda creixent com a una conscienciació més gran sobre les necessitats dels consumidors amb restriccions alimentàries.

Què implica la campanya " Jo també vull la meua mona "?

La campanya llançada per l’Associació Celíacs de Catalunya va més enllà d’una simple reivindicació. Amb ella, l’entitat busca sensibilitzar al sector de la pastisseria sobre la importància de la inclusió alimentària i, alhora, educar la societat sobre les necessitats específiques de les persones celíaques.

A través de testimonis de nens i nenes afectats, la iniciativa posa rostre humà a una problemàtica que sol passar desapercebuda per als qui no la pateixen directament. Els petits expressen el seu desig de poder disfrutar, com qualsevol altre nen, d’una mona de Pasqua adaptada a les seues necessitats, sense haver de renunciar a aquesta tradició tan arrelada en la cultura catalana.

L’associació també ofereix assessorament i formació als professionals del sector interessats en ampliar la seua oferta per incloure productes sense gluten elaborats amb totes les garanties de seguretat. Aquesta tasca educativa resulta fonamental per incrementar el percentatge d’obradors que elaboren mones sense gluten, actualment limitat a aquest reduït 0,79%.