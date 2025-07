Simulacre sanitari per aprendre

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Institut Torre Vicens de Lleida va viure ahir una activitat diferent amb un simulacre d’un accident de trànsit amb la implicació de més de mig centenar d’alumnes del centre. L’activitat forma part del Cicle de Formació d’Emergències Sanitàries, en la qual per primera vegada van participar alumnes del primer cicle, amb els de segon. En total, van ser 48 alumnes dels dos cursos. Perquè l’experiència resultés més realista, cinc estudiants de l’Estètica i Bellesa van caracteritzar els “figurants” amb ferides pròpies d’un sinistre viari. D’aquesta forma, van simular ferides obertes, talls o altres lesions que podrien resultar de tenir aquest tipus d’accidents.

Els professors Montse Biosca i Jordi Perelló van explicar que que el simulacre va consistir en un accident amb dos vehicles implicats, amb dos ocupants a cada un. Tots hi havien resultat ferits, a més d’un vianant. L’activitat forma part del nou plantejament pedagògic per a projectes que aquest any han iniciat en el cicle, que també implica antics alumnes del cicle que ja han passat al món laboral, així com l’empresa Ivemon Egara, que col·labora cedint un vehicle. Els professors de l’institut van remarcar que es tracta d’una “proposta innovadora i integradora, que connecta l’aprenentatge amb situacions reals i fomenta el treball cooperatiu entre nivells i perfils diversos d’estudiants”. L’objectiu és que els alumnes aprenguin a respondre a nivell assistencial i operatiu en el cas d’una emergència.

Així mateix, van afegir que “visibilitzar aquest tipus d’iniciatives és clau per donar a conèixer tant la nostra forma de treballar com el valor del cicle d’Emergències Sanitàries dins i fora del centre, i de cara a la comunitat educativa i sanitària”. Per anar adaptant els coneixements, cada any canvien la situació. Per exemple, el curs passat van recrear un accident de trànsit entre un turisme i un patinet elèctric.