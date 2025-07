El cartell que està apareixent als supermercats: "No compris aquests ous"

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Un cartell amb el missatge "No compris aquests ous. Adeu codi 3" ha començat a aparèixer a nombrosos supermercats d’Espanya durant els últims dies, específicament en les seccions on es venen ous. Aquesta iniciativa, impulsada per l’Observatori de Benestar Animal (OBA), no es tracta d’una campanya publicitària convencional, sinó d’un moviment de conscienciació ciutadana que busca eliminar la venda d’ous provinents de gallines criades en gàbies, identificats amb el polèmic codi 3 a la seua closca.

La campanya està guanyant visibilitat ràpidament en establiments de tot el país i pretén informar els consumidors sobre un sistema de codificació que molts desconeixen. Encara que en els últims anys hi ha hagut avenços en el benestar animal dins del sector avícola espanyol, l’OBA considera que encara queda un llarg camí per recórrer per erradicar completament les condicions d’amuntegament que pateixen milions de gallines ponedores en instal·lacions industrials.

El missatge és clar i directe: convida els compradors a evitar els ous marcats amb el codi 3, explicant que aquest número indica que les gallines productores han viscut en condicions d’extrem confinament, sense gairebé espai per moure’s i desenvolupar comportaments naturals essencials per al seu benestar.

Què signifiquen els codis impresos als ous?

La normativa europea obliga que tots els ous comercialitzats portin imprès un codi alfanumèric que informa sobre el mètode de cria de les gallines. El primer dígit, que va del 0 al 3, és el que determina les condicions de vida de l’animal:

Codi 0: Identifica els ous de producció ecològica. Les gallines tenen accés lliure a l’exterior, gaudeixen de prou espai i són alimentades amb pinsos procedents d’agricultura ecològica, sense pesticides ni fertilitzants químics.

Codi 1: Correspon a ous de gallines camperes . Aquests animals també poden sortir a l’aire lliure durant el dia, encara que la seua alimentació no està subjecta als criteris ecològics.

Codi 2: Indica que les gallines viuen en naus tancades però sense gàbies, la qual cosa els permet moure’s amb certa llibertat dins del recinte.

Codi 3: El més controvertit, assenyala que els ous provenen de gallines engabiades en espais extremadament reduïts, generalment de la mida d’un foli A4, on l’animal amb prou feines pot estendre les seues ales i manca de condicions per expressar comportaments naturals.

Impacte en els hàbits de consum

La campanya de l’OBA arriba en un moment en què la societat espanyola mostra una creixent preocupació pel benestar animal. Segons dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el consum d’ous de categories 0, 1 i 2 ha experimentat un augment significatiu en els últims cinc anys, encara que el codi 3 continua representant aproximadament el 48% del mercat nacional.

"Els consumidors tenen dret a conèixer l’origen del que compren i decidir en conseqüència", expliquen des de l’Observatori de Benestar Animal. El seu objectiu no és només informatiu, sinó que busca pressionar a les cadenes de distribució perquè deixin de comercialitzar ous de codi 3, com ja han fet algunes grans superfícies que s’han compromès a eliminar-los completament dels seus lineals abans de 2025.

La transició cap a models més ètics a la producció avícola

El sector productor d’ous a Espanya es troba en un procés gradual de reconversió cap a sistemes més respectuosos amb el benestar animal. Tanmateix, aquest canvi implica importants inversions econòmiques per adaptar o construir noves instal·lacions que compleixin amb estàndards més exigents.

Els productors que mantenen el sistema de gàbies argumenten que el preu final dels ous de codis 0, 1 i 2 és significativament més elevat, el que pot suposar una barrera per a famílies amb recursos limitats. No obstant, organitzacions de defensa animal assenyalen que el benestar dels animals no hauria d’estar condicionat per factors econòmics.

Com identificar correctament els codis en comprar ous?

Per als consumidors que desitgin afegir-se a aquesta iniciativa, és important saber que el codi complet imprès a cada ou conté més informació a més del mètode de cria. Després del primer dígit (0-3), apareixen les lletres que identifiquen el país d’origen (ÉS per a Espanya), seguides per un codi provincial i el número de la granja.

Tanmateix, el fonamental per donar suport a la campanya "Adeu codi 3" és fixar-se únicament en aquest primer número. Molts envasos també inclouen etiquetes com "ous de gallines criades a terra" o "ous de gallines camperes" que faciliten la identificació.

Per què és important el benestar de les gallines ponedores?

Les gallines són animals intel·ligents amb comportaments socials complexos. En condicions naturals, dediquen gran part del seu temps a picotejar el terra a la recerca d’aliment, donar-se banys de sorra, empolainar-se i establir jerarquies socials. La impossibilitat de realitzar aquestes activitats en sistemes de gàbies provoca estrès crònic, comportaments anormals com el picatge de plomes i problemes de salut com l’osteoporosi severa.

Diversos estudis científics han demostrat que les gallines criades en sistemes alternatius a les gàbies presenten millor salut general, menor incidència de malalties i poden expressar comportaments naturals que milloren la seua qualitat de vida, la qual cosa al seu torn pot influir positivament en la qualitat nutricional dels ous.

La iniciativa de l’OBA se suma així a una tendència internacional cap a mètodes de producció més ètics i sostenibles en la indústria alimentària, responent a una creixent demanda social de productes que garanteixin el respecte al benestar animal.