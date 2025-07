Celler Analec: Compromís amb la gent i la terra

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Fa gairebé vint anys, els germans Xavier i Salvador Figuerola van decidir transformar la seva dedicació a la pagesia en un ambiciós projecte vinícola. Avui, el Celler Analec s'ha consolidat com un referent en l'elaboració de vins i escumosos ecològics a la comarca de l'Urgell, concretament a Nalec, on han aconseguit plasmar en cada ampolla l'essència del territori i la passió per la viticultura.

El que va començar com un somni compartit durant els caps de setmana —moments que dedicaven a construir el celler i aprendre sobre vinificació mentre mantenien la seva activitat principal com a pagesos— s'ha convertit en una realitat reconeguda per la qualitat dels seus productes, mereixedors de nombrosos premis en diversos certàmens nacionals.

Un terroir privilegiat que defineix caràcter

Les vinyes del Celler Analec es troben en un enclavament excepcional: la Vall del Corb, una zona amb característiques edafològiques i climàtiques que confereixen als seus vins una personalitat única. El sòl calcari, extraordinàriament ric en nutrients, proporciona als seus productes una notable estructura i complexitat, mentre que el clima mediterrani de la regió —caracteritzat per hiverns moderats i estius calorosos— afavoreix una maduració òptima del raïm.

Aquesta privilegiada combinació de factors naturals permet mantenir un equilibri perfecte entre l'acidesa i la frescor dels vins, dotant-los d'una identitat pròpia i inconfusible que reflecteix fidelment les particularitats del terreny on neixen. Com expliquen els mateixos creadors: "Totes les vinyes del celler són ecològiques i treballem amb una acurada selecció de varietats de raïm pròpies, tant blanques com negres, per aconseguir vins i escumosos de gran qualitat".

Varietats autòctones i internacionals en harmonia

El compromís amb la tradició i la innovació es manifesta en la selecció de varietats que cultiven. En el cas de les varietats blanques, aposten pel macabeu, la parellada i el chardonnay, tres tipus de raïm que aporten als seus vins frescor, equilibri i una marcada personalitat. Pel que fa a les varietats negres, treballen principalment amb ull de llebre, trepat, sirà i cabernet sauvignon, aconseguint vins "de caràcter intens, amb complexitat i una bona estructura", segons afirmen des del celler.

Aquest enfocament meticulós en la selecció i el cultiu es tradueix en productes d'excel·lència com l'escumós Sort Abril (elaborat amb macabeu i parellada), que ofereix notes aromàtiques de fruita blanca confitada amb tocs cítrics sobre un fons de caramel. La seva textura golosa i fresca li va valer la medalla d'or en la categoria d'escumosos en el darrer concurs de la Denominació d'Origen Costers del Segre.

Escumosos de llarga criança: joies enològiques premiades

Un dels trets distintius d'Analec és ser un dels pocs cellers de la DO Costers del Segre especialitzat en escumosos, destacant per l'elaboració de productes d'excepció com el Dena, un escumós de macabeu i parellada amb una extraordinària criança de 140 mesos en rima. Aquest producte, de l'anyada 2009, va rebre la medalla de plata en el mateix certamen, i es caracteritza per una textura vellutada que contrasta amb un final sec i una acidesa vibrant que acaricia el paladar.

El Gualech, un altre dels seus escumosos emblemàtics, elaborat amb macabeu, parellada i chardonnay, destaca per la seva potència i sabor, convertint-se en un aliat perfecte per acompanyar plats salats. La qualitat d'aquests escumosos ha estat també reconeguda en els prestigiosos premis Girovi, consolidant la seva reputació en el panorama vinícola català.

Vins negres d'excel·lència mediterrània

Completant el seu catàleg, trobem vins negres d'alta qualitat com La Romiguera, un cupatge de cabernet sauvignon, ull de llebre i sirà que es caracteritza per una entrada suau en boca, una acidesa ben equilibrada i un cos remarcable, amb tanins dolços que el fan especialment agradable. Per la seva banda, La Creu Negre ha estat guardonat en els premis Vinari, confirmant l'excel·lència i el reconeixement a la feina ben feta d'aquest celler familiar.

Enoturisme i sostenibilitat: una experiència completa

El Celler Analec no es limita a la producció vinícola, sinó que obre les seves portes als visitants oferint-los la possibilitat de conèixer de primera mà les instal·lacions i el meticulós procés d'elaboració dels seus productes. Una de les experiències enoturístiques més destacades és la participació en el degorge en calent, una activitat que permet als aficionats al vi aprofundir en els secrets de l'elaboració d'escumosos.

Formar part de la Ruta del Vi de Lleida confirma la seva vocació de convertir-se no només en un espai de producció, sinó també en un punt de referència per als amants de l'enoturisme que vulguin descobrir els tresors vinícoles de la regió. Com conclouen des del mateix celler: "El celler no només és un projecte de producció de vins, sinó també una expressió de compromís i dedicació amb el territori i la seva gent".