Embolicar les claus del cotxe amb paper d’alumini: el secret que cada vegada saben més conductors

Embolicar les claus del cotxe amb paper d’alumini s’ha convertit en una pràctica cada vegada més habitual entre els propietaris de vehicles. Aquesta tècnica, aparentment senzilla, actua com a barrera protectora contra els robatoris tecnològics, un tipus de delicte que ha augmentat significativament amb l’avenç dels sistemes d’obertura i arrancada sense fils. El paper d’alumini interromp les freqüències emeses pels comandaments a distància, impedint que els delinqüents puguin capturar i duplicar aquests senyals per accedir als vehicles.

La tecnologia automobilística moderna ha evolucionat fins el punt que la majoria de cotxes nous ja no utilitzen claus tradicionals. Actualment, des d’arrancar el motor fins controlar funcions com els retrovisors o l’obertura del maleter, tot es realitza mitjançant comandaments a distància que funcionen a una distància de fins 2 metres del vehicle. Aquest avenç, malgrat ser molt pràctic, ha obert la porta a noves formes de robatori. Els delinqüents han adaptat les seues tècniques i ara utilitzen dispositius electrònics capaços d’interceptar i amplificar els senyals dels comandaments, permetent-los obrir i fins i tot posar en marxa cotxes sense necessitat de forçar-los físicament.

Com funciona el paper d’alumini com a mesura de protecció

El principi darrere d’aquesta solució és sorprenentment simple. El paper d’alumini actua com una gàbia de Faraday, un recinte format per material conductor que bloqueja els camps electromagnètics. Quan emboliquem les claus del nostre vehicle amb aquest material, estem creant una barrera que impedeix que el senyal del comandament pugui ser captat per dispositius externs. D’aquesta manera, quan no estem utilitzant el cotxe, els lladres no poden interceptar les ones que emet la clau.

Per utilitzar aquest mètode correctament, només cal seguir aquests passos:

1. Agafar un tros de paper d’alumini de prou mida per embolicar completament el comandament.

2. Enredar la clau o comandament assegurant-se que queda totalment cobert.

3. Quan sigui necessari utilitzar la clau, només cal desenvolupar-la.

4. Una vegada finalitzat l’ús, tornar a protegir-la amb el paper d’alumini.

Altres alternatives per protegir les claus intel·ligents

Encara que el paper d’alumini representa una solució econòmica i accessible, existeixen altres alternatives al mercat dissenyades específicament per a aquest propòsit. Els fundes protectores o pouches RFID són productes especialment dissenyats per bloquejar els senyals de radiofreqüència. Aquestes fundes solen estar fetes amb materials que contenen una malla metàl·lica teixida que proporciona una protecció similar a la del paper d’alumini, però amb un aspecte més estètic i durable.

També hi ha caixes metàl·liques de bloqueig de senyals que funcionen sota el mateix principi. Aquestes opcions poden ser més costoses, però ofereixen una solució més duradora i, en molts casos, més efectiva.

L’evolució dels mètodes de robatori de vehicles

Cal entendre que els mètodes de robatori de vehicles han evolucionat significativament en els últims anys. Els delinqüents ja no necessiten eines tradicionals com desembussadors o filferros per forçar panys. Ara utilitzen dispositius electrònics sofisticats que poden captar els senyals dels comandaments a distància.

Un dels mètodes més comuns és l’atac de "relay", on els lladres utilitzen amplificadors de senyal per captar l’emissió del comandament des de l’interior d’una casa i transmetre-la al cotxe aparcat a l’exterior. Un altre sistema és la clonació de senyals, que permet duplicar el codi d’obertura i arrencada del vehicle.

Segons dades dels Mossos d’Esquadra, els robatoris de vehicles mitjançant mètodes electrònics han augmentat un 30% en els últims tres anys a Catalunya, fet que ha posat en alerta les autoritats i ha impulsat la recerca de solucions preventives com aquesta del paper d’alumini.

Quins cotxes són més vulnerables a aquest tipus de robatoris?

Els vehicles més susceptibles a aquest tipus d’atacs són aquells equipats amb sistemes d’accés i arrencada sense clau (keyless entry systems). Aquests models, cada vegada més comuns en el mercat, permeten obrir i engegar el cotxe simplement portant el comandament a la butxaca. Marques com BMW, Mercedes, Audi, i models d’alta gamma de SEAT i Volkswagen solen incorporar aquesta tecnologia, encara que actualment s’està estenent a vehicles de gamma mitjana.

Per això, els propietaris d’aquests tipus de vehicles haurien de considerar seriosament l’adopció de mesures preventives com l’ús de paper d’alumini o fundes protectores especialitzades.

Altres usos del paper d’alumini que potser no coneixies

A part de la seua utilitat per protegir claus de cotxe i conservar aliments, el paper d’alumini té múltiples aplicacions pràctiques que molts desconeixen. Per exemple:

Neteja d’estris de cuina: Fent una bola amb paper d’alumini, es pot utilitzar per netejar incrustacions en olles i paelles .

Esmolar tisores: Tallant diverses capes de paper d’alumini amb unes tisores esmussades es pot aconseguir esmolar-les de manera senzilla.

Eliminar electricitat estàtica: Introduint una bola de paper d’alumini a l’assecadora juntament amb la roba, es redueix l’electricitat estàtica.

Creació de motllos: El paper d’alumini pot ser modelat per crear formes i motllos improvisats per a pastissos i altres preparacions culinàries.

Joguets per a mascotes: Una pilota de paper d’alumini pot ser un joguet econòmic i entretingut per a gats.

És el paper d’alumini completament segur per a les claus electròniques?

Malgrat l’efectivitat d’aquesta solució, alguns experts en seguretat automobilística assenyalen que el paper d’alumini no sempre proporciona un bloqueig total del senyal, especialment si no es cobreix completament el comandament o si el paper és massa prim. A més, l’ús continuat pot generar desgast al paper, reduint la seua efectivitat amb el temps.

Els fabricants de vehicles, conscients d’aquest problema de seguretat, comencen a implementar mesures addicionals en els nous models, com tecnologies de xifratge més avenços o sistemes que desactiven el senyal del comandament després d’un període d’inactivitat. Tot i així, aquestes millores encara no estan disponibles en la majoria de vehicles en circulació, fet que manté la vigència i utilitat del truc del paper d’alumini.