Important avís de la Guardia Civil als que se’n van de vacances aquesta Setmana Santa

La Guardia Civil ha emès una important alerta a través dels seus canals oficials en xarxes socials sobre una nova modalitat delictiva que està sent utilitzada amb més freqüència. El cos de seguretat adverteix sobre el perill que suposa una pràctica habitual entre molts conductors: deixar un joc de claus del seu domicili guardat al vehicle, especialment durant els períodes vacacionals quan l’habitatge queda desocupat.

Segons informa la Guardia Civil, els delinqüents que aconsegueixen accedir a l’interior d’un vehicle aliè i troben un joc de claus, procedeixen immediatament a buscar informació sobre el domicili de la víctima. Aquesta informació sol estar disponible en documents que habitualment es guarden a la guantera, com pòlisses d’assegurança, factures de tallers mecànics o qualsevol altre document que contingui dades personals. Una vegada localitzada la direcció, els lladres poden dirigir-se al domicili i accedir-hi utilitzant les mateixes claus de l’habitatge.

L’especialment perillós d’aquest modus operandi és que en utilitzar les claus originals, els delinqüents no necessiten forçar cap pany, la qual cosa fa que l’entrada sigui completament silenciosa i passi desapercebuda per als veïns. A més, aquests jocs de claus solen incloure també les necessàries per accedir a zones comunes com portals o garatges, facilitant encara més la comissió del delicte.

Recomanacions per protegir el teu habitatge durant les vacances

La Guardia Civil, en la seua tasca preventiva, ha ofert una sèrie de consells per evitar ser víctima d’aquest tipus de robatoris. La recomanació principal és evitar totalment deixar claus de l’habitatge a l’interior del vehicle, encara que estiguin molt ben amagades. Els delinqüents coneixen tots els amagatalls habituals i saben on buscar.

Així mateix, la Guardia Civil recorda la importància de no deixar objectes de valor dins del cotxe, especialment quan roman estacionat durant períodes prolongats, com passa durant les vacances. En cas de necessitat, si és imprescindible deixar algun objecte de valor al vehicle temporalment, s’aconsella ocultar-ho completament perquè no quedi en vista de possibles lladres que puguin estar vigilant la zona.

Aquest tipus d’avisos s’emmarca dins de la campanya de seguretat que la Guardia Civil intensifica durant els períodes vacacionals, quan augmenten considerablement els robatoris en domicilis aprofitant l’absència dels seus propietaris.

Com actuen els lladres professionals

Els experts en seguretat assenyalen que aquesta modalitat de robatori és especialment utilitzada per bandes organitzades que operen de forma professional. El seu mètode d’actuació sol començar amb una fase de vigilància en la qual identifiquen possibles objectius, prestant especial atenció a indicis que suggereixin que l’habitatge quedarà desocupat durant un temps.

Una vegada seleccionat l’objectiu, procedeixen a forçar el vehicle de la víctima, generalment utilitzant mètodes que no deixen marques evidents, com l’ús d’inhibidors de freqüència per a vehicles amb tancament centralitzat, o eines específiques que no danyen visiblement els panys del cotxe.

En trobar les claus i la direcció, els delinqüents solen realitzar una avaluació de riscos abans de dirigir-se al domicili. Comproven si hi ha presència policial a la zona, sistemes de vigilància o veïns que puguin alertar sobre la seua presència. Si consideren que el risc és sota, procedeixen a executar el robatori accedint amb les claus originals.

Prevenció

La Guardia Civil desenvolupa constantment campanyes informatives per prevenir diferents tipus de delictes. En el cas específic de robatoris en domicilis durant períodes vacacionals, a més d’alertar sobre el perill de deixar claus al vehicle, ofereix altres recomanacions com:

No publicar en xarxes socials informació sobre absències prolongades del domicili

Instal·lar sistemes d’alarma o videovigilància connectats a centrals receptores

Sol·licitar a algun familiar o persona de confiança que visiti periòdicament l’habitatge

Utilitzar programadors per encendre llums o aparells electrònics de forma aleatòria

No abaixar completament les persianes, ja que és un indici clar d’absència

Què fer si has estat víctima d’un robatori al teu domicili?

Si en tornar a casa descobreixes que has estat víctima d’un robatori, la Guardia Civil recomana seguir aquests passos:

No tocar res i sortir immediatament de l’habitatge, per si els lladres encara poguessin trobar-se a l’interior

Trucar al 062 o al 112 per denunciar-ho

No manipular cap objecte fins que arribin els agents, per no contaminar possibles proves

Elaborar un llistat detallat dels objectes sostrets