OCU ho confirma: aquests són els millors gels de dutxa del supermercat

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat recentment una exhaustiva anàlisi sobre gels de dutxa disponibles al mercat espanyol, revelant que no tots els productes compleixen les expectatives de qualitat i hidratació que prometen. L’estudi, que va avaluar 14 referències diferents, destaca que la meitat no van superar les proves bàsiques d’eficàcia contra la deshidratació de la pell, malgrat que es continuen comercialitzant en supermercats i establiments especialitzats.

La majoria de consumidors adquireix habitualment aquests productes en supermercats, on s’enfronten a desenes d’opcions que dificulten l’elecció. Aquesta àmplia oferta inclou gels amb propietats nutritives, hidratants, dermoprotectores o respectuoses amb el medi ambient, el que complica encara més la decisió de compra. Davant d’aquesta situació, l’anàlisi de l’OCU s’ha convertit en una eina fonamental per orientar el consumidor cap als productes que realment compleixen amb les seues promeses.

"De fet, 7 dels 14 gels de dutxa seleccionats no superen la prova d’eficàcia antideshidratació, és a dir, una vegada aplicats no aconsegueixen mantenir el nivell inicial d’hidratació de la pell, segons la prova de corneometria", assenyala l’informe de l’organització de consumidors. Aquesta revelació posa de manifest la importància de comptar amb estudis independents que avaluïn la veritable eficàcia d’aquests productes d’ús quotidià.

Els tres millors gels de dutxa segons l’ OCU

Per realitzar aquesta avaluació, l’OCU ha implementat una metodologia que combina tests d’ús per part de consumidors, una minuciosa anàlisi de l’etiquetatge i un estudi de l’impacte mediambiental tant de l’embalatge com dels ingredients. Després d’aquestes proves, tres gels han destacat significativament sobre la resta, coronant-se com els millors del mercat espanyol:

1. Lipikar Gel lavant de La Roche-Posay: Valorat entre 11,89 i 19 euros per un envàs de 750 ml amb dosificador. Aquest producte ha obtingut resultats excepcionals en les proves d’hidratació i ha estat molt ben valorat pels usuaris. A més, compta amb precinte, la qual cosa garanteix una millor higiene. Però l’OCU assenyala que el seu impacte mediambiental és millorable i que l'envàs no utilitza plàstic reciclat.

2. Gel de dutxa Hidratació profunda de Dove: Amb un preu que oscil·la entre 3,49 i 4,51 euros per 750 ml, aquest gel ha demostrat ser molt eficaç en la prova antideshidratació i ha rebut bones valoracions per part dels usuaris. Com a punt positiu addicional, no conté microplàstics entre els ingredients i l'envàs està fabricat amb plàstic reciclat. L'únic inconvenient és que conté fragàncies potencialment al·lergògenes.

3. Gel de dutxa Biomeprotect, Dermo Protector de Sanex: Amb un preu entre 2,99 i 4,18 euros per 550 ml, aquest producte protegeix eficaçment la hidratació natural de la pell i ha rebut bones valoracions en el test d’ús. A més, no conté fragàncies al·lergògenes. Com a aspectes negatius, l’OCU assenyala l'impacte ambiental, l’absència de material reciclat a l'envàs i la presència d’un microplàstic entre els ingredients.

Quins criteris hem de tenir en compte en triar un gel de dutxa?

La funció primordial de qualsevol gel o pastilla per a la dutxa és la neteja de la pell, però els consumidors també han d'estar atents a altres factors. L’informe de l’OCU destaca que, encara que aquests productes romanen poc temps en contacte amb la pell en aclarir-se ràpidament, no s’ha de subestimar la importància dels ingredients.

En general, l’impacte en la salut dels components dels gels de dutxa és menor que el d’altres cosmètics que estan més temps sobre la pell, com cremes, locions o maquillatge. No obstant, per a persones amb pell sensible o propensa a al·lèrgies, la selecció adequada d’aquests productes pot marcar una diferència significativa en el confort i la salut cutània.

La capacitat de mantenir la hidratació natural de la pell resulta fonamental en l’avaluació d’aquests productes. La corneometria, tècnica utilitzada per l’OCU per mesurar aquesta capacitat, ha revelat que la meitat dels productes analitzats no aconsegueixen mantenir els nivells inicials d’hidratació després del seu ús, la qual cosa qüestiona l’eficàcia real de moltes fórmules disponibles al mercat.

Per què és important la composició dels gels de dutxa?

La composició dels gels de dutxa no només afecta l'eficàcia netejadora i hidratant, sinó també l'impacte mediambiental. Els microplàstics, presents en alguns dels productes analitzats, constitueixen un problema ecològic creixent en acabar als oceans després de passar pels sistemes de depuració d’aigües.

A més, certs ingredients com les fragàncies al·lergògenes poden provocar reaccions cutànies en persones sensibles. Per això, l’OCU valora positivament aquells productes que eviten aquests components potencialment problemàtics, com és el cas del gel de Sanex, lliure de fragàncies al·lergògenes, o el de Dove, que no conté microplàstics.

El material de l’envàs també forma part de l’anàlisi mediambiental realitzada per l’organització. L’ús de plàstic reciclat, com fa Dove, representa un pas cap a la sostenibilitat que cada vegada més consumidors valoren en les seues decisions de compra.

Com afecta el preu a la qualitat del gel de dutxa?

Un aspecte interessant de l’estudi de l’OCU és la relació entre preu i qualitat en aquests productes. El guanyador absolut, el gel de La Roche-Posay, és també el més car dels tres destacats, amb un preu que pot arribar als 19 euros. No obstant, opcions molt més econòmiques com el gel de Dove o el de Sanex també han obtingut excel·lents resultats en les proves d’eficàcia.

Aquesta disparitat de preus entre productes amb bones valoracions demostra que, en ocasions, no és necessari gastar més per obtenir un gel de dutxa de qualitat. De fet, la diferència de preu entre el més car i el més barat dels tres recomanats pot superar els 16 euros, una quantitat significativa considerant que es tracta de productes d’ús diari.