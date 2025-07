Setmana Santa: cinc plans únics que no et pots perdre

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Setmana Santa es presenta com una oportunitat ideal per realitzar escapades i disfrutar d’experiències úniques aprofitant l’arribada de la primavera i els dies festius. Aquest període vacacional, que aquest any coincideix plenament amb l’estació primaveral, ofereix múltiples possibilitats per viatjar en família, amb amics o en parella per diferents punts de la geografia espanyola. Segons recomana Rusticae, hi ha cinc destinacions excepcionals que destaquen per la seua singularitat i atractiu per a aquestes dates tan assenyalades.

Les propostes inclouen des del nord fins el centre de la península, combinant activitats culturals, naturals i gastronòmiques per a tots els gustos. La diversitat d’aquests plans permet adaptar-se a diferents preferències, pressupostos i composicions de grup, ja sigui que es viatgi amb nens petits, en parella o entre amics. A més, aquestes destinacions ofereixen allotjaments amb encant que complementen perfectament l’experiència vacacional.

Les coves rupestres del nord, una aventura prehistòrica familiar

Per als qui viatgen amb nens, les coves prehistòriques del nord d’Espanya, especialment a Cantàbria, representen una opció fascinant. Les Coves de Montaña Castillo a Puente Viesgo ofereixen una experiència educativa i d’aventura per a tota la família. Aquest enclavament, també conegut com a Muntanya Piràmide per la seua característica forma, ha cobrat rellevància recentment per la nova datació d’algunes pintures a la cova de La Pasiega, que ara s’atribueixen a l’època dels neandertals.

Els petits es divertiran no només contemplant les pintures rupestres durant les visites guiades, sinó també participant en tallers d’arqueologia experimental especialment dissenyats per a ells. Per completar aquesta experiència, es recomana allotjar-se a l’hotel Jardín de Carrejo, amb suites independents amb accés directe al jardí ideals per a famílies amb nens.

L’espectacle blanc del Valle del Jerte

La coincidència de la Setmana Santa amb l’arribada de la primavera permet disfrutar d’un dels fenòmens naturals més impressionants: la floració dels cirerers al Valle del Jerte, al nord de Càceres. Aquest any, les previsions situen aquest espectacle natural entre el 20 de març i el 10 d’abril, vestint de blanc la vall i els pendents de les muntanyes.

Aquesta visita es pot complementar amb la participació en les activitats de la Fiesta de Interés Turístico Nacional del Cerezo en flor i realitzant recorreguts per pobles com Valdastillas, Jerte, Casas de la Castañeda o Piornal. Localitats properes com Plasencia o Hervás també mereixen una visita. Per allotjar-se, De Aldaca Rural, una antiga casa del segle XIX restaurada i ubicada en el centre urbà de Jerte, ofereix un ambient rústic i vistes privilegiades a la vall, especialment recomanable per a parelles.

La ruta medieval pel Prepirineu

Els amants del patrimoni històric trobaran als pobles medievals del Prepirineu navarrès i aragonès una destinació perfecta. Ujué, ubicat a 815 metres d’altitud, conserva el seu aspecte medieval amb carrers empedrats i cases arraïmades al voltant de l’església-fortalesa de Santa María. No molt lluny es troba Olite, dominada pel seu impressionant castell-palau, seu real durant l’Edat Mitjana i exemple destacat del gòtic civil navarrès.

Ja a l’Aragó, la comarca de les Cinco Villas acull joies com Sos del Rey Católico, lloc de naixement de Fernando el Católico, i Uncastillo, amb un traçat medieval excepcionalment conservat que inclou un castell del segle X, sis esglésies romàniques i un call. També mereix atenció Alquézar, al Somontano, amb la seua majestuosa Col·legiata i el nucli urbà declarat conjunt historicoartístic. La zona compte amb diversos hotels amb encant on allotjar-se durant l’escapada.

La Mariña Lucense , naturalesa i tradició al nord

Per als qui busquen combinar naturalesa, cultura i gastronomia, la Mariña Lucense, al nord de Galícia, constitueix una destinació excepcional. Aquesta comarca, que s’estén des d’O Vicedo fins Ribadeo, ofereix paisatges impressionants entre muntanyes, boscos, rius i platges, a més d’un ric patrimoni històric i cultural.

Un dels enclavaments més destacats és la famosa Playa de Las Catedrales, amb les seues formacions rocoses que, com suggereix el seu nom, recorden als arcbotants d’una catedral gòtica. També sobresurten la ria de Viveiro, el Monument Natural del Souto da Retorta i la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos i Tierras de Burón. Localitats com Foz, Mondoñedo o Viveiro —aquesta última amb una Setmana Santa declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional— mereixen una visita detinguda. L’allotjament recomanat és As Casas Do Retratista, un establiment amb caràcter al cor de la comarca.

Què hem de tenir en compte en planificar un viatge en Setmana Santa?

En organitzar una escapada durant aquest període festiu, convé considerar que es tracta d’una temporada alta turística en moltes destinacions espanyoles. És recomanable realitzar les reserves d’allotjament amb temps suficient i consultar els horaris especials de monuments i espais culturals, que poden veure’s modificats per les celebracions religioses.

També resulta fonamental informar-se sobre les previsions meteorològiques, ja que la primavera a Espanya pot presentar condicions variables segons la zona geogràfica. En algunes de les destinacions esmentades, com el Valle del Jerte o el Prepirineu, les temperatures encara poden ser fresques, especialment per les nits.