Setmana Santa inestable a Lleida amb xàfecs aïllats i temperatures a l’alça

La província de Lleida s’enfrontarà aquest divendres a una jornada marcada pels intervals ennuvolats amb possibilitat d’algun xàfec feble i aïllat durant el dia. La previsió meteorològica indica que hi haurà més estones de sol durant el matí, mentre que la nuvolositat augmentarà a la tarda. Les temperatures experimentaran un lleuger ascens, especialment notable a la zona del Pirineu, amb valors que oscil·laran entre els 22°C i 25°C en la major part del territori lleidatà.

Segons les dades meteorològiques disponibles, les temperatures mínimes registraran un lleuger descens o es mantindran sense canvis significatius, amb valors que rondaran els 5-6°C al Pirineu i els 8-9°C al pla de Lleida. El vent bufarà de direcció aquest i sud-est amb intensitat fluixa, encara que podrien produir-se algunes ratxes moderades durant les hores vespertines. Aquesta configuració atmosfèrica propiciarà un ambient primaveral però amb certa inestabilitat que podria manifestar-se en forma de precipitacions aïllades.

Previsió per al cap de setmana a Lleida

El panorama meteorològic per al cap de setmana a la província lleidatana presenta un patró d’inestabilitat creixent. Per a dissabte, els models prediuen una jornada caracteritzada per cel predominantment ennuvolats acompanyats de precipitacions febles. Aquestes pluges seran més probables en la meitat occidental de la província i a tota la serralada pirinenca. Quant a les temperatures, tant les màximes com les mínimes experimentaran un lleuger ascens, situant-se les màximes entre els 22°C i 26°C de forma generalitzada.

La situació per a diumenge de Rams mantindrà la tònica d’inestabilitat, amb cel ennuvolat i probabilitat de xàfecs que seran més freqüents durant la tarda. Un element destacable és que aquestes precipitacions podrien vindre acompanyades de fenòmens tempestuosos. Encara que la freqüència més elevada d’aquests xàfecs es concentrarà a la zona pirinenca, els experts meteorològics no descarten que puguin afectar qualsevol punt del territori lleidatà. Respecte a les temperatures, no s’esperen grans variacions respecte als dies precedents.

Inici de Setmana Santa amb probable empitjorament

Les prediccions per al començament de Setmana Santa no auguren una millora en les condicions meteorològiques. Dilluns s’iniciarà amb xàfecs que, encara que seran més probables al sector nord de la província, podrien estendre’s a qualsevol zona del territori lleidatà. Aquest deteriorament del temps vindrà acompanyat d’un descens de les temperatures màximes, que serà especialment notable a la zona del Pirineu. Per la seua part, les temperatures mínimes no experimentaran canvis significatius. El vent bufarà de l’oest amb intensitat fluixa, contribuint a la sensació de frescor.

Què podem esperar de cara a mitjans de setmana?

Encara que les prediccions meteorològiques perden fiabilitat a mesura que s’allunyen en el temps, els models a mitjà termini suggereixen que la inestabilitat podria mantenir-se durant la primera meitat de la setmana. A partir de dimecres, existeix la possibilitat que un anticicló comenci a influir sobre la Península Ibèrica, la qual cosa podria traduir-se en una disminució de la nuvolositat i un ascens progressiu de les temperatures a la província de Lleida.

No obstant, la proximitat del Pirineu continuarà afavorint el desenvolupament de nuvolositat d’evolució diürna, per la qual cosa no pot descartar-se completament la formació d’algun xàfec o tempesta aïllada, especialment en zones de muntanya. Les temperatures podrien recuperar-se gradualment, assolint valors més propis de l’època, amb màximes que podrien superar els 25-26°C a moltes localitats de la plana de Lleida.