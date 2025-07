SOS del Col·lectiu Cultural de Cappont

El Col·lectiu Cultural de Cappont va mostrar ahir la seua “desesperació” davant de la possibilitat que el mes de juny es quedi sense el local que ocupa actualment al carrer Riu Cinca després que, asseguren, la Paeria els informés que deixaria de finançar el lloguer. Temen que, si no hi ha un canvi aviat, es quedin “al carrer”, per la qual cosa exigeixen poder ocupar un altre espai municipal per seguir al barri. Marc González, portaveu de l’entitat, va assenyalar ahir a SEGRE que l’única alternativa que els van donar des del consistori és traslladar el material que tenen a un magatzem a Gardeny, cosa que no veuen viable. “No tindria sentit que no estiguem al barri perquè això ens obligaria a deixar la majoria de les activitats que fem ara”, va afegir González. Una situació que esperen que se solucioni per evitar, segons González, “que aquesta festa major sigui l’última en la qual sortim amb el local a Cappont”.

Així mateix, l’entitat recorda que és impossible que pugui afrontar el lloguer d’un local al ser una associació sense ànim de lucre.

Per la seua part, el regidor de Joventut, Festes i Tradicions, Xavi Blanco, va assenyalar que la Paeria va oferir a l’entitat poder anar al Palau de Vidre, “que ha de ser l’espai per acollir entitats de la ciutat”. Així mateix, el consistori els va proposar que participin en les línies de subvencions de cultura popular. En qualsevol cas, va remarcar, l’ajuntament “no els fa fora”, sinó que, va afegir, s’acaba el contracte que tenen actualment de lloguer d’un local no municipal.

“Des de l’ajuntament no podem fer excepcions amb el pagament de locals a entitats.” Així mateix, va assenyalar que la Paeria treballa perquè el model d’ús dels espais municipals sigui rotatiu i perquè les entitats que ho necessitin en puguin fer ús.

A la seu actual, el Col·lectiu Cultural de Cappont guarda tota la col·lecció de bestiari festiu, amb més de 30 gegants, gegantons i cavallets, entre d’altres. Així mateix, tenen diverses carrosses de Carnaval i vehicles de la Cursa de Llits, així com cadires i taules per a les activitats que organitzen. “Som un referent en la cultura popular de Lleida”, reivindiquen. Amb 41 anys d’història, defensen que un dels seus objectius és atansar la cultura popular a les famílies, a les escoles i a tota la ciutadania en general.