La Catedral de Lleida torna a ser escenari de ‘La Moixiganga’

El grup Esbart Dansaire Sícoris Ballet Ciutat de Lleida va interpretar ahir la dansa de La Moixiganga, la tradicional representació de la Passió de Crist, a la Catedral de Lleida per segon any consecutiu. “Creiem que aquest és l’escenari més adequat per a la representació de la dansa, encara que també l’hem arribat a ballar a la Seu Vella i el teatre de l’Escorxador, en el marc de la lectura del pregó de Setmana Santa”, va afirmar Xavier Pomés, un dels 17 membres de l’Esbart Dansaire Sícoris. El grup interpreta La Moixiganga des del 1992, “després que el coreògraf Manuel de Cubeles recuperés la dansa el 1969, a través d’uns escrits que atresorava l’Institut d’Estudis Ilerdencs”, va explicar Pomés. La representació va comptar amb l’acompanyament musical del Petit Cor de la Catedral de Lleida, que va interpretar composicions com Oh testa lacerada i Vos sou Senyor ma fortalesa, de Johann Sebastian Bach, i Popule meus de Tomás Luis de Victoria. Mentrestant i durant tota la jornada, als peus de la Catedral ja es venien les palmes per avui, Diumenge de Rams.