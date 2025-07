Montgai s'entrena per batre el rècord Guinness de bombolles de sabó flotant a l'aire

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Veïns i visitants del municipi de Montgai (Noguera) han participat aquest diumenge en la sessió de prova per batre el rècord Guinness de bombolles de sabó flotant a l'aire al mateix temps en el marc de la 16a edició del Net, la Fira del Sabó i la Cosmètica Natural. La plaça Prat de la Riba del municipi s'ha omplert de bombolles fetes per grans i petits amb aparells i estris adequats per a l'ocasió com pistoles, xarxes, anelles i petites màquines. Sota el nom de l'Ensabonada, l'activitat ha servit per experimentar amb diferents tipus de sabó per obtenir bombolles més resistents i testar sistemes de producció massiva. El municipi es marca l'objectiu d'aconseguir el reconeixement mundial de cara l'any vinent.