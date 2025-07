‘Nova Tàrrega’ inaugura escultura

La nova escultura llueix al parc de Sant Eloi de Tàrrega, a prop del passeig central i just al costat del finestral gòtic. - JAUME SOLÉ

El setmanari Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, va celebrar ahir l’acte central del seu 80 aniversari, la inauguració d’una escultura commemorativa al parc de Sant Eloi. L’acte es va emmarcar en la Festa de l’Arbre, convocatòria anual organitzada per l’Associació d’Amics de l’Arbre.

El monument, situat al passeig central (al costat del finestral gòtic), posa en relleu el profund vincle existent entre Nova Tàrrega i la capital de l’Urgell. Es tracta d’un disseny de Júlia Freixas, guanyadora del concurs convocat entre l’alumnat del CFGS d’Escultura per a l’Espectacle de l’Escola d’Art Ondara. Realitzada en acer Corten, l’obra porta per nom Al néixer, inspirada en el títol de la portada del primer número del setmanari publicat el 1944.

L’alcaldessa, Alba Pijuan, va manifestar que “aplaudim la unió d’esforços per adornar un dels espais de Sant Eloi i homenatjar el periodisme de proximitat”.

Per la seua part, l’autora de l’obra, Júlia Freixas, va explicar que la peça “visualitza el camí, la força i la unió de moltes persones” que han fet possible la publicació de Nova Tàrrega al llarg dels anys. Quant a la forma, que recorda un arc o un pont, naix de la terra i creix amb força i perspectiva per tirar endavant, va apuntar. En el monument estan plasmades les vuit dècades de Nova Tàrrega acompanyades de paraules que identifiquen la capçalera: comunitat, participació, proximitat, veracitat, setmanari, Tàrrega, informació i periodisme.

Així mateix, Laia Pedrós, directora de Nova Tàrrega i corresponsal de SEGRE, va dir que “l’escultura és la nostra aportació a la ciutat, una mostra d’agraïment per permetre’ns formar part de la seua vida”. En aquest sentit, l’acte va comptar amb l’assistència de col·laboradors, subscriptors, lectors i anunciants.

Roser Sala, portaveu dels Amics de l’Arbre, va afirmar que “Nova Tàrrega deixa la seua petjada permanent al parc amb una escultura que s’uneix als més de 100 monuments que adornen el turó”. L’entitat també va dedicar unes paraules de record cap a Leopold Bonjorn i Pepito Arrufat, membres de la junta traspassats recentment. A més, es va anunciar que l’escultura de Nova Tàrrega il·lustrarà la rajola commemorativa del pròxim Aplec de Sant Eloi.

La Festa de l’Arbre va començar amb un esmorzar de pa torrat i arengada. També es va plantar una olivera a les escales de l’ermita i es va projectar el documental Sant Eloi, el paradís inventat.