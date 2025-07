Ajuda de 200 euros mensuals: el govern prepara la prestació universal per criança

La Prestació Universal per Criança és un subsidi de 200 euros mensuals per cada fill menor de 18 anys.Unsplash

El govern d’Espanya ultima els detalls d’una nova mesura de suport familiar que podria canviar radicalment el panorama dels ajuts socials al país. Es tracta de la 'Prestació Universal per Criança', un subsidi de 200 euros mensuals per cada fill menor de 18 anys que, segons ha anunciat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, està previst que entri en vigor el 2025. Aquest ajut econòmic, que s’estendria durant 18 anys per a cada menor, pretén donar resposta a una de les principals preocupacions de moltes famílies espanyoles: l’elevat cost que suposa la criança.

En un context econòmic on moltes famílies afronten dificultats per arribar a fi de mes, aquesta prestació es planteja com un baló d’oxigen per afrontar despeses essencials relacionades amb els menors. El projecte compta ja amb el suport del Ministeri d’Hisenda i està previst que s’inclogui en els Pressupostos Generals de l’Estat per al proper any, encara que aquests encara s’han de sotmetre a votació al Congrés dels Diputats per a la seua aprovació definitiva.

La característica més destacada d’aquesta nova ajuda és la seua vocació universal, encara que l’Executiu encara està definint els possibles límits de renda per prioritzar les famílies amb recursos més limitats. De moment, el que sí que ha transcendit és que la quantia es fixarà en 200 euros mensuals per cada fill, amb l’objectiu de cobrir necessitats bàsiques en alimentació, roba o material escolar.

Requisits per accedir a la nova prestació familiar

Encara que la prestació es presenta com un suport universal, les autoritats preveuen establir alguns criteris específics per a la seua concessió. Entre els requisits que s’estan considerant destaquen:

Tenir almenys un fill menor de 18 anys a càrrec.

Comptar amb residència legal a Espanya.

Complir possibles llindars de renda que podrien establir-se per prioritzar famílies amb ingressos limitats.

Mantenir la situació de convivència amb el menor durant el període de percepció de l’ajuda.

La prestació està dissenyada per acompanyar a les famílies durant tot el procés de criança, des del naixement fins la majoria d’edat del menor, el que suposa un compromís a llarg termini per part de l’Estat amb el benestar familiar.

Com sol·licitar la Prestació Universal per Criança

Encara que el sistema de sol·licitud encara no és actiu, fonts governamentals apunten que s’habilitarà un procediment senzill i accessible. Les previsions indiquen que la tramitació podrà realitzar-se a través de:

La Seu Electrònica de la Seguretat Social, que oferirà un formulari específic.

Les oficines físiques de la Seguretat Social, per als qui prefereixin l’atenció presencial.

Possiblement, altres vies administratives complementàries per facilitar l’accés.

La documentació requerida seria la bàsica per a aquest tipus d’ajuts: certificat d’empadronament, llibre de família o documentació equivalent, i possiblement, acreditació de la situació econòmica si finalment s’estableixen llindars de renda.

Una vegada aprovada la sol·licitud, els beneficiaris rebrien mensualment la quantia corresponent mitjançant transferència bancària, seguint un model similar al d’altres prestacions ja existents.

Impacte econòmic i social de la mesura

Aquesta iniciativa representa un canvi significatiu en les polítiques de suport a la família a Espanya. Amb una inversió estimada de diversos milers de milions d’euros anuals, la prestació suposaria un esforç pressupostari considerable, però també un impuls directe al consum de les famílies i, per tant, a l’economia nacional.

Des del punt de vista social, la mesura busca abordar diversos desafiaments simultàniament:

Reduir la pobresa infantil, un dels problemes més urgents a Espanya segons diversos informes internacionals.

Alleujar la pressió econòmica sobre les famílies joves, especialment afectades per la precarietat laboral i els alts costos de l’habitatge.

Contribuir indirectament a millorar les taxes de natalitat, actualment entre les més baixes d’Europa.

Complementar altres polítiques de conciliació laboral i familiar.

Què diferencia aquesta ajuda d’altres prestacions existents?

La Prestació Universal per Criança es distingeix d’altres ajuts actuals per diversos factors clau. A diferència de l’actual complement d’ajuda a la infància, que està vinculat al Ingreso Mínimo Vital i dirigit exclusivament a famílies en situació de vulnerabilitat extrema, aquesta nova prestació tindria un abast molt més ampli.

Tampoc no es limita a un pagament únic com l’ajuda per naixement o adopció, sinó que representa un suport continuat durant tota l’etapa de criança. El seu caràcter universal, encara que possiblement amb límits de renda, l’atansaria més a models de protecció social existents en països del nord d’Europa, on fa dècades que aquest tipus de prestacions funcionen amb resultats positius.

El Govern anirà revelant més detalls sobre aquesta ambiciosa mesura en els propers mesos, a mesura que s’atansi la tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2025. Mentrestant, altres iniciatives com l’ajuda per a ulleres i lents de contacte es troben també pendents de l’aprovació definitiva dels comptes públics.