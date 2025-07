La Diputació de Lleida cedirà l'ús de 85 punts de recàrrega de vehicles elèctrics a 49 ajuntaments

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dimecres la cessió d'ús de 85 punts de recàrrega de bicicleta elèctrica i d'altres vehicles amb càrrega inferior o igual a 7,4 kilowatts a 49 ajuntaments de la demarcació. La cessió es farà per un període de cinc anys i s'emmarca en el projecte 'Naturalment Lleida', finançat amb fons europeus Next Generation. Segons la institució, els punts de recàrrega estan valorats en poc més de 2.260 euros. D'altra banda, el ple ha donat llum verda al projecte constructiu de condicionament, eixamplament i millora de la carretera LV-4036, en un tram de gairebé cinc quilòmetres entre l'N-260 i Lles de Cerdanya, amb un pressupost de 3,87 milions d'euros.

La diputada de Serveis Tècnics, Cristina Morón, ha explicat que el tram presenta "rampes constants" que obliguen a fer ziga-zagues amb radis molt reduïts. A més, ha indicat que el tram està "bastant degradat" i que l'estretor de la via, sense cunetes revestides i amb la barrera de seguretat molt propera a la calçada, dificulta els treballs de vialitat hivernal.

El ple també ha aprovat el pla de redimensionament de la fundació pública CEEILleida per a la seva integració a la Diputació de Lleida, i la ratificació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

La corporació ha aprovat també una modificació dels pressupostos de la Diputació, del Patronat de Promoció Econòmica i de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. En conjunt, l'impacte és de 24,2 milions d'euros, dels quals 13,9 milions corresponen a la Diputació i permeten la liquidació d'ajuts d'anys anteriors.

Finalment, el ple ha aprovat per unanimitat una moció de Junts-Impulsem sobre el decret llei de mesures urgents de comprovació de la viabilitat dels càmpings afectats per risc d'inundació a Catalunya per garantir la seguretat de les persones.