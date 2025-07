El cupó de la ONCE deixa 245.000 euros a Torrefarrera: “ha tocat a persones amb qui parlo cada dia”

La bona sort continua recordant-se de les comarques lleidatanes i dilluns va ser el torn del Cupó Diari de l’ONCE , que va deixar 245.000 euros a Torrefarrera.

Ho va fer a través d’Iván García, que va vendre set bitllets que van resultar premiats des del seu quiosc situat al carrer Verge de Montserrat, a prop del CAP. Cada un ha estat gratificat amb 35.000 euros. “Estic molt content perquè ha tocat a persones amb qui parlo cada dia, que conec, amb qui prens un cafè i t’expliques les coses”, va explicar emocionat l’Iván.

Va assegurar que els afortunats són clients habituals. “Alguns han vingut per explicar-m’ho i d’altres m’han trucat”, va relatar. A més del quiosc de Torrefarrera, a la tarda ven cupons a Rosselló, d’on és veí.

Amb gairebé tres anys com a venedor de l’ONCE, per a l’Iván aquest va ser un premi especial. “És el primer que dono tan gran, com a molt abans havia repartit 250 euros, i per tant ha suposat un gran salt”, va destacar.