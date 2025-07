El panettone de Setmana Santa: un dolç d'origen italià vol conquerir Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La colomba pasquale, un dolç tradicional italià típic de Setmana Santa, està guanyant terreny a Lleida gràcies a la globalització gastronòmica. Aquest pastís, elaborat amb farina, mantega, ou, sucre, ratlladura de taronja confitada i un glacejat d'ametlla, ha traspassat fronteres i ja es pot trobar a diversos establiments lleidatans que han començat a elaborar-lo i comercialitzar-lo, convertint-se en una alternativa a les mones i altres dolços tradicionals catalans d'aquestes dates.

La història d'aquest dolç està envoltada de llegendes i mites diversos. Alguns atribueixen el seu origen al rei llombard Alboino, a qui durant el setge de Pàvia li van oferir un pa amb forma de colom en senyal de pau. D'altres relacionen el seu naixement amb la reina llombarda Teodolinda i el sant abat irlandès Columbano. Tanmateix, documents històrics indiquen que el seu origen és molt més recent i prosaic. Va ser Dino Villani, director publicitari de la prestigiosa firma milanesa Motta, qui als anys 1930 va crear aquest dolç semblant al panettone per tal d'aprofitar la mateixa maquinària i matèries primeres, però destinat específicament a les celebracions de Setmana Santa.

Què és exactament la colomba pasquale?

La colomba pasquale és un pastís esponjós amb forma de colom (d'aquí el seu nom, que significa "colom pasqual" en italià) que simbolitza la pau i la resurrecció en la tradició cristiana. La seva textura és similar a la del panettone nadalenc, però amb ingredients que li donen un toc primaveral i festiu propi de la Pasqua.

El procés d'elaboració d'aquest dolç és complex i requereix temps. La massa necessita diverses fermentacions per aconseguir la seva característica esponjositat. Els pastissers utilitzen llevat mare, el que confereix al producte final un aroma i sabor particulars. La incorporació de la taronja confitada aporta notes cítriques refrescants, mentre que el glacejat d'ametlles proporciona un contrast de textures i un sabor més intens.

L'adaptació catalana d'un dolç italià

A Catalunya, diversos forners i pastissers han adoptat aquesta tradició italiana i l'han incorporat al seu catàleg de productes pasquals. A Lleida, alguns establiments ja ofereixen versions pròpies d'aquest dolç, adaptant-lo als gustos locals però mantenint la seva essència original. Aquesta tendència reflecteix el caràcter obert de la gastronomia catalana, sempre disposada a incorporar productes d'altres cultures que enriqueixin la seva oferta culinària.

"La colomba s'ha convertit en una alternativa interessant per als clients que busquen novetats", explica un pastisser lleidatà que ha incorporat aquest producte al seu catàleg. "Tot i que la mona continua sent el dolç estrella de la nostra Setmana Santa, cada cop més persones s'animen a tastar altres propostes d'arreu del món".

La colomba pasquale i altres dolços de Setmana Santa al món

La incorporació de la colomba pasquale al panorama gastronòmic català s'emmarca en un context més ampli d'intercanvi cultural. Cada país té els seus dolços característics per aquestes dates: des dels hot cross buns britànics fins als tsourekis grecs, passant pels mazurcas polonesos o els nostres tradicionals bunyols de Quaresma i mones de Pasqua.

La globalització i les xarxes socials han facilitat el coneixement i l'interès per productes d'altres països, creant una nova demanda entre els consumidors àvids de novetats i experiències gastronòmiques diferents. Aquest fenomen, lluny de ser una amenaça per a les tradicions locals, pot entendre's com una oportunitat d'enriquiment cultural i gastronòmic.

Com es consumeix tradicionalment la colomba a Itàlia?

A Itàlia, la colomba pasquale és un element central en les celebracions de Pasqua. Tradicionalment es consumeix després del dinar del Diumenge de Resurrecció, acompanyada de vi dolç com el moscato o el passito. Algunes famílies la serveixen també per esmorzar el dilluns de Pasqua, conegut a Itàlia com "Pasquetta" o "Lunedì dell'Angelo".

És habitual regalar colombes entre familiars i amics, de manera similar a com es fa amb el panettone per Nadal. Les pastisseries italianes competeixen per oferir les millors versions d'aquest dolç, i algunes firmes històriques com Motta, Bauli o Alemagna han convertit la seva producció en un veritable art.

Varietats modernes de la colomba que arriben a Lleida

Amb la popularització d'aquest dolç, han sorgit nombroses variacions de la recepta tradicional. A més de la clàssica amb taronja confitada, ara es poden trobar colombes amb xocolata, fruits vermells, pistatxo o fins i tot farcides de crema. Aquestes versions més modernes també estan arribant als establiments catalans, ampliant encara més l'oferta disponible per als consumidors.

Alguns pastissers lleidatans han començat a experimentar amb ingredients locals per crear versions úniques d'aquest dolç italià. L'ús de cítrics mediterranis, fruits secs de proximitat o fins i tot combinacions amb elements tradicionals de la pastisseria catalana dóna lloc a interessants fusions gastronòmiques que poden marcar tendència en els propers anys.