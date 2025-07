La fruita rica en potassi que és més eficaç que reduir la sal per fer baixar la pressió arterial, segons un nou estudi

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Un recent estudi científic ha revelat que consumir aliments rics en potassi, com els plàtans, podria ser més efectiu per reduir la pressió arterial que simplement disminuir la ingesta de sal. Aquesta investigació, publicada en l’American Journal of Physiology-Renal Physiology, suggereix que controlar els nivells de potassi dietètic podria ser clau per combatre la hipertensió, una condició que afecta aproximadament un terç de la població adulta mundial.

La hipertensió arterial és un problema de salut global amb greus complicacions associades com malalties cardíaques, accidents cerebrovasculars, malaltia renal crònica i demència. Tradicionalment, els metges han recomanat reduir el consum de sal per controlar els nivells de sodi en l’organisme de pacients amb pressió arterial elevada. Tanmateix, aquest nou estudi planteja un enfocament complementari que podria resultar més eficient.

"Normalment, quan tenim la pressió arterial alta, se’ns aconsella menjar menys sal", assenyala Anita Layton, una de les autores de l’estudi de la Universitat de Waterloo. "La nostra investigació suggereix que afegir més aliments rics en potassi a la teua dieta, com plàtans o bròcoli, podria tenir un impacte positiu major en la teua pressió arterial que simplement reduir el sodi".

La importància de l’equilibri entre potassi i sodi

El sodi i el potassi són electròlits que ajuden el cos a enviar senyals elèctrics per contreure els músculs. També exerceixen un paper fonamental en altres funcions essencials com la retenció d’aigua. La investigació indica que augmentar la proporció de potassi respecte al sodi en la dieta podria ser més efectiu per disminuir la pressió arterial que únicament reduir la ingesta de sodi.

Si bé investigacions anteriors ja havien demostrat que incrementar el potassi dietètic ajudava a controlar la pressió arterial, l’equilibri exacte entre potassi i sodi necessari per obtenir un efecte òptim continuava sent poc clar. "Encara que la relació entre el consum excessiu de sodi dietètic i la pressió arterial elevada és àmpliament acceptada pel públic, els efectes beneficiosos d’una ingesta de potassi dietètic més gran han rebut històricament menys atenció", afirmen els investigadors.

Aquest nou estudi utilitza un model matemàtic específic segons el sexe per avaluar com la proporció de potassi i sodi afecta l’organisme, simulant diferents nivells d’ions de sodi i potassi a tot el cos i els seus efectes sobre la pressió arterial.

Diferències entre homes i dones

La investigació mostra que els homes desenvolupen hipertensió amb més facilitat que les dones premenopàusiques. Tanmateix, també són més propensos a respondre positivament a un augment en la proporció de potassi respecte al sodi. Aquest nou mètode de modelatge podria ajudar a realitzar experiments per identificar ràpidament i èticament com diversos factors afecten l’organisme.

"Els primers humans menjaven moltes fruites i verdures i, com a resultat, és possible que els nostres sistemes reguladors hagin evolucionat per funcionar millor amb una dieta alta en potassi i baixa en sodi", explica Melissa Stadt, una altra autora de l’estudi. "Avui dia, les dietes occidentals tendeixen a ser molt més altes en sodi i més baixes en potassi. Això podria explicar per què la pressió arterial alta es troba principalment en societats industrialitzades, no en societats aïllades," afegeix Stadt, candidata a doctorat en la Universitat de Waterloo.

El plàtan com a aliment estratègic contra la hipertensió

El plàtan es posiciona com un dels aliments més accessibles i eficaços per incrementar l’aportació de potassi en la dieta diària. Amb aproximadament 358 mg de potassi per cada 100 grams, aquesta fruita ofereix una manera senzilla i deliciosa de millorar la proporció potassi-sodi en la nostra alimentació.

A més del seu alt contingut en potassi, els plàtans són rics en antioxidants similars als que trobem en els nabius, la qual cosa proporciona beneficis addicionals per a la salut cardiovascular. La seua versatilitat culinària permet incorporar-los fàcilment en esmorzars, berenars o com a ingredient en diverses preparacions.

Per què les dietes modernes tenen desequilibris de sodi i potassi?

L’evolució dels hàbits alimentaris en les societats industrialitzades ha portat a un canvi significatiu en la proporció de sodi i potassi que consumim. Els aliments processats, que constitueixen una part important de la dieta occidental contemporània, solen ser alts en sodi i baixos en potassi, invertint la proporció natural a què el nostre organisme està adaptat evolutivament.

Històricament, la dieta humana consistia principalment en fruites, verdures, llegums i carns no processades, aliments naturalment rics en potassi i amb baix contingut de sodi. Aquesta diferència podria explicar parcialment per què les poblacions que mantenen dietes tradicionals solen presentar taxes més baixes d’hipertensió.

Quins altres aliments són rics en potassi?

Encara que el plàtan destaca com una font excel·lent de potassi, existeixen nombrosos aliments que poden ajudar a incrementar els nivells d’aquest mineral en la nostra dieta. L’alvocat, els espinacs, les patates, els llegums com les llenties i les mongetes, el salmó i altres peixos, així com el bròcoli esmentat en l’estudi, són opcions igualment valuoses.

Incorporar aquests aliments en la dieta diària podria constituir una estratègia eficaç per millorar la salut cardiovascular, especialment per als qui tenen predisposició a la hipertensió o ja la pateixen.

Com implementar aquestes troballes en la nostra alimentació diària?

Els experts suggereixen que, més enllà de reduir el consum de sal, ens hem de centrar a augmentar la proporció d’aliments rics en potassi en la nostra dieta. Això no significa abandonar per complet el control del sodi, sinó complementar-lo amb una estratègia més integral que consideri l’equilibri entre ambdós minerals.

Algunes recomanacions pràctiques inclouen consumir almenys dos peces de fruita al dia, preferentment riques en potassi com plàtans o taronges, augmentar la ingesta de verdures fresques, optar per aliments integrals i no processats, i reduir el consum d’aliments envasats que solen contenir elevades quantitats de sodi afegit.

Aquest enfocament dual —reduir sodi mentre s’augmenta el potassi— podria representar un canvi significatiu en la manera d’abordar la prevenció i el tractament de la hipertensió arterial, oferint una alternativa més natural i potencialment més efectiva per a milions de persones afectades per aquesta condició a tot el món.