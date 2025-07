“S’avancen les compres i hem esgotat algunes figures”

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Fa mesos que les pastisseries de l’Alt Urgell treballen en l’elaboració de les figures de xocolate que vendran amb les mones de Pasqua. A la Seu, la Pastisseria Cadí, una de les més emblemàtiques i que porta endolcint la vida dels veïns des de l’any 1940, preveuen vendre prop de 1.000 dolços. Josep Espuga, cap de pastisseria de l’establiment des de fa poc més de dos anys, quan va canviar de propietaris, explicava ahir que fa una mica més de dos mesos que preparem les figures de xocolate. “Els clients avancen cada vegada més les compres” i ahir ja havia esgotat les figures estrella d’aquest any, entre les quals la del jugador del Barça de futbol Lamine Yamal. “Aquest any, amb la gran temporada que està fent el Barça, les més sol·licitades són les figures del jugador estrella i escuts de l’equip català”, explicava. Altres dels top són les figures de Disney, en concret la de la pel·lícula taquillera Moana. “Quan veiem que una pel·lícula de Disney triomfa, ja sabem la que serà una de les estrelles per a la Pasqua” o “tampoc no fallen mai les típiques figures de gallines elaborades amb ous”, afegia.

El preu de la mona de mantega d’aquest any la venen a 30 euros el quilo, mentre que les de fruita o les de nata o trufa estan a 27 euros el quilo. “El preu ha patit un increment d’1 euro el quilo, res a veure amb el que ha pujat la matèria primera”, assegurava Espuga.