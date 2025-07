La sobretaula és la imatge de l’Aplec 2025

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Com una bona sobretaula, L’Aplec no té fi! és el títol de l’obra de Noemí Marsal, guanyadora del concurs de cartells de la Fecoll per triar la imatge de la 44 edició de l’Aplec del Caragol. Marsal, de 25 anys, és una dissenyadora gràfica i artista visual natural d’Alcarràs i establerta a les Borges Blanques que ha estat reconeguda amb diversos premis. La seua obra es va donar ahir a conèixer durant l’assemblea de la Fecoll. “Vol ser una oda visual a la sobretaula”, va manifestar sobre el cartell de l’Aplec, que enguany se celebrarà els dies 23, 24 i 25 de maig.