PortAventura suspèn la venda d'entrades per dissabte per la vaga convocada pels treballadors

PortAventura World ha suspès la venda d'entrades i les reserves als hotels per aquest dissabte 19 d'abril a causa de la vaga de treballadors que han convocat els sindicats per aquesta jornada. El parc obrirà portes tot i que ha assegurat en un comunicat que "no pot garantir" la qualitat del servei. La companyia ha afirmat que "respecta el dret fonamental de vaga dels seus empleats" i que manté la "predisposició d'assolir un acord" amb els representants dels treballadors. "El procés de negociació seguirà fins que s'arribi a un enteniment entre les dues parts, com en ocasions anteriors", han afegit. Des d'UGT, el secretari general de la secció sindical a l'empresa, Paco López, ha reiterat que "no hi haurà acord" abans de dissabte.

En declaracions a l'ACN, López ha indicat que la companyia no està disposada "a acceptar les qüestions mínimes" que plantegen els empleats. Així mateix, de cara a la jornada de vaga, ha apuntat que respectaran "el dret de qui vulgui treballar" i que no impediran l'accés als empleats.