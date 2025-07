Verdú ‘reviu’ la seua Fira d’Animals

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Verdú recuperarà la Fira d’Animals de Peu Rodó que va celebrar durant uns 600 anys, entre 1378 (quan el rei Pere III el Cerimoniós va concedir el privilegi de celebrar la fira el 25 d’abril) fins al 1975. Ho farà el dissabte 26 d’abril coincidint amb el 50 aniversari de la desaparició d’aquesta fira d’animals, considerada la més gran de Catalunya i una de les més importants d’Espanya, que va marcar l’urbanisme, la construcció de les cases i el dia a dia de Verdú durant molt de temps. L’acte central serà la presentació de la Mulassa de Verdú, un element del bestiari popular català, construïda per Jordi Arnau Espuga de les Borges Blanques, en homenatge als animals que donen nom a la fira, ja que no n’hi haurà de vius.

Guillem Boleda, membre de l’associació cultural Xercavins, explica que l’objectiu d’aquest nou element és “donar a conèixer i recordar la importància del certamen a les noves generacions i portar el nom de Verdú per tot Catalunya”. Juntament amb la Mulassa, es presentaran dos capgrossos en homenatge a un firaire i a una gitana, personatges típics de la fira, que van ser construïts en un taller participatiu.

La fira, que se celebrarà a la plaça del Castell, comptarà amb 15 parades d’artesania i de productes de proximitat. A més, hi haurà contacontes, tallers, el concert de Perifèrics i un sopar popular. La presentació de la Mulassa es completarà amb una cercavila amb altres figures del folklore que representen animals com la de Salou, la de Cappont, la dels Pallaresos i els Cavallets de Tàrrega.

La intenció és que la fira vagi creixent per “tornar a posar Verdú al mapa en aquesta faceta que va tenir durant tants anys”, segons Boleda. Per recordar l’antiga Fira d’Animals de Peu Rodó, hi haurà una exposició en l’Antic Museu i s’instal·laran fotos antigues de gran format als balcons.

La fira està organitzada per l’associació Xercavins i la colla de la Mulassa, amb la col·laboració de l’ajuntament.