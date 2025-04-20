SANT
La diada a Lleida, amb 203 parades
Tot un rècord, amb un 10% més que l’any passat, i més de la meitat seran de venda de llibres i roses. Tall del trànsit a l’Eix de la rambla Ferran i entorn, entre les 7.00 i les 22.00 hores
La festa del llibre i la rosa de Sant Jordi es viurà aquest dimecres vinent a Lleida més al carrer que mai. La Paeria va anunciar ahir les xifres de parades de la diada, que representen tot un rècord històric: un total de 203 llocs autoritzats per tota la ciutat, un 10% més que els 184 que es van instal·lar l’any passat. Bona part s’ubicaran a l’Eix de la rambla Ferran, l’espai urbà habilitat després de la pandèmia que es converteix cada any des de llavors en el punt neuràlgic de Sant Jordi a la capital del Segrià, amb milers de persones participant en la festa literària del 23 d’abril.
Després de rebutjar la idea primigènia de la Paeria de traslladar enguany les parades als Camps Elisis després de la negativa de llibreters i floristeries, l’avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran tornaran a acollir el nucli de la diada malgrat les obres que des de fa mesos afecten aquesta última via en direcció al pont Vell.
Sigui com sigui, la Paeria va informar que s’han autoritzat un total de 44 parades de venda de llibres: 23 de llibreries i segells editorials, repartides entre l’avinguda Francesc Macià i també davant dels seus propis establiments, mentre que les altres 21 corresponen a entitats socials, centres educatius i entitats culturals que exposaran i vendran les seues publicacions.
Pel que fa com a la venda de flors, hi haurà 68 parades: 33 de floristeries a Francesc Macià i davant dels seus comerços, 7 de centres educatius i 28 d’entitats socials i culturals.
Finalment, un total de 91 parades vendran productes d’entitats o relacionats amb la diada, com per exemple el Gremi de Forners i el seu tradicional pa de Sant Jordi.
Francesc Macià també acollirà la parada institucional de la Paeria, així com l’espectacular plató de Lleida TV, que oferirà una programació especial en directe des de les 14.00 hores.
D’altra banda, la Guàrdia Urbana reordenarà el trànsit a la zona, amb tall de la circulació a tot l’Eix de Ferran des de les 7.00 fins a les 22.00 hores, i també de l’avinguda del Segre en sentit pont Vell.