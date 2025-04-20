El mercat s'omple a Torà
Productes de proximitat, jocs i trobada de gegants infantils
Centenars de persones van omplir divendres al matí els carrers de Torà per assistir al Mercadal, que va acollir més de setanta parades, entre les quals hi havia productes artesans, antiquaris, mostra de formatges o oficis tradicionals, entre d’altres. També hi havia un espai de jocs tradicionals. Així mateix, els assistents van poder visitar el Museu de la Fusteria a Cal Ventureta; l’antic forn de pa al carrer del Forn i el Museu Cal Gegó al carrer Baix. El públic també va poder gaudir de fotografies de gran format en el marc del projecte Recordant Torà i es va celebrar la primera trobada de gegants infantils amb la participació de cinc colles.