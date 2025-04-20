INFÀNCIA
La Paeria col·labora amb un habitatge per a nens i nenes sahrauís amb patologies
La Paeria ha destinat 10.000 euros per al projecte Haima acull. Somriures de Sorra, de Lleida pels Refugiats, per millorar la salut de nens i nenes sahrauís que tenen malalties complicades de tractar als campaments de persones refugiades a Tinduf (Algèria). Aquest any l’aportació de la regidoria de Cooperació serveix perquè l’entitat pugui gestionar un pis en el qual viuen els menors que han de rebre algun tractament sanitari. La Paeria ja havia contribuït amb el projecte i ara ho fa posant especial atenció en aquest allotjament. Anualment, aquest pis acull una quinzena de nens d’entre 7 i 12 anys amb diferents patologies que conviuen amb monitors i voluntaris. El projecte els proporciona assistència mèdica especialitzada a l’Arnau de Vilanova i quan reben l’alta, tornen amb les seues famílies. Durant l’estada a Lleida són escolaritzats perquè puguin continuar amb la seua educació.
Mentrestant, el consistori manté els convenis de col·laboració amb Sàhara Ponent i Alpicat Solidari. En el primer cas, és per a l’execució del projecte Lleida amb el Sàhara, amb 12.000 euros, per donar a conèixer la realitat del poble sahrauí. En el cas d’Alpicat Solidari, la partida s’ha incrementat a 5.000 euros per a Joves Solidaris.