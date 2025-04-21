Reaccions a la mort del Papa Francesc: la veu de l'església i la societat lleidatana
Personalitats de Lleida expressen el seu condol per la defunció del pontífex, destacant el seu llegat d'humilitat i compromís amb els més vulnerables
El Papa Francesc ha mort aquest dilluns a les 7.35 hores (5.35 GMT) a la seva residència de la Casa Santa Marta, segons ha anunciat el camarlenc, el cardenal Kevin Joseph Farrel, en un vídeo missatge oficial. La notícia ha generat una onada de reaccions entre les autoritats civils i religioses de Lleida, que han destacat el compromís del pontífex amb els més desfavorits.
"Amb profund dolor he d'anunciar que el papa Francesc ha mort a les 7.35 hores d'avui, el bisbe de Roma ha tornat a la casa del pare", ha comunicat Farrel, afegint que "la seva vida sencera ha estat dedicada al servei del Senyor i de la seva Església i ens ha ensenyat el valor de l'evangeli amb fidelitat, valor i amor universal i en manera particular a favor dels més pobres i marginats".
Reaccions institucionals a Lleida
Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, ha qualificat la defunció com "una notícia d'alt impacte no només per a la comunitat catòlica", a qui ha traslladat el seu condol. Talarn ha destacat que el Papa Francesc "ha estat model de persona compromesa amb els més dèbils, i la seva veu humil ressonarà per sempre amb força unida als valors d'humanitat, igualtat i honestedat".
Per la seva banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha expressat el seu "sentit condol a tota la comunitat cristiana" i ha recordat el pontífex com a "ferm defensor de la pau, de la igualtat social i dels drets de les persones", afirmant que "el seu llegat serà recordat".
Des d'Aitona, la seva alcaldessa Rosa Pujol ha expressat que "ens ha sacsejat la trista notícia" i ha definit el Papa com "un líder espiritual proper, humil i compromès amb els valors humans i la justícia social", tot enviant el seu condol "al Vaticà, a l'Església Catòlica i a totes les persones creients que avui ploren la seva pèrdua".
La veu de l'Església lleidatana
El Bisbat de Lleida s'ha unit "en pregària per la seva ànima" i ha agraït "el seu testimoni d'amor, humilitat i servei". Mentre que Salvador Giménez, bisbe de Lleida, ha destacat que Francesc "ha encarnat l'Evangeli amb gestos quotidians i valents" i "ha obert portes que feia temps que estaven tancades, ha fet de l'acollida una bandera i ha promogut una Església 'en sortida'".
La mirada des de la Diòcesi de l'Urgell
Joan-Enric Vives, Arquebisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra, ha manifestat l'agraïment de la Diòcesi d'Urgell al Papa Francesc per haver enviat el seu Secretari d'Estat a presidir la festa de la Mare de Déu de Meritxell el setembre de 2023, i per haver elegit Josep-Lluís Serrano com a Bisbe Coadjutor d'Urgell el juliol de 2024. Vives ha assegurat que "la memòria del Papa Francesc perdurarà pel seu servei als migrants i als pobres i per l'exemplaritat de la seva vida entregada".